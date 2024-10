La variante più infettiva dell’ultimo decennio

Non è ancora ufficialmente arrivata in Italia, ma nell’emisfero sud è già in corso: si tratta dell’influenza australiana, causata dal virus H3N2. Il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi e virologo dell’Università di Milano, ha descritto questa influenza come “la più pesante degli ultimi 10 anni”. Durante un’intervista, Pregliasco ha spiegato che per prevedere l’impatto della stagione influenzale si osservano i dati provenienti dall’Australia, che ha appena concluso la sua stagione invernale.

In Australia si è registrata la seconda stagione influenzale più pesante degli ultimi dieci anni, con il virus predominante AH3N2, noto per la sua capacità di eludere le difese immunitarie. Pregliasco ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione per prevenire un rapido incremento dei contagi, soprattutto tra i bambini, che non hanno mai contratto il virus e rappresentano un possibile veicolo di diffusione.

Sebbene non si voglia creare allarmismo, si consiglia la vaccinazione per le categorie più fragili, anche considerando che il Covid sta tornando a circolare. Il 9 ottobre è stato identificato il primo caso italiano di influenza per la stagione 2024-2025, relativo al virus H1N1pdm, e non H3N2.

L’influenza australiana è descritta come particolarmente aggressiva, con la previsione che i contagi in Italia possano superare quelli del 2022-2023, quando un italiano su quattro contrasse l’influenza, pari a circa 14,5 milioni di persone. Il professor Pregliasco ha avvertito che il virus H3N2 è immunoevasivo, pertanto è fondamentale vaccinare anziani e soggetti fragili.

Secondo l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, l’influenza H3N2 presenta sintomi tipici come stanchezza, dolori muscolari, febbre e problemi respiratori. Tuttavia, nei soggetti a rischio o con comorbilità, la malattia può risultare grave. La situazione richiede quindi una strategia di prevenzione attenta e tempestiva.