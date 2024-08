la variante estiva con e senza uova

Il tiramisù al melone è una variante imperdibile, dal gusto fresco e l’aspetto colorato grazie alla frutta.

Il tiramisù al melone è una variante leggera e fresca di un dolce molto classico e conosciuto. Tra le componenti principali rimangono i savoiardi e una morbida crema al mascarpone, che abbiano deciso di preparare in versione classica con le uova oppure senza, con panna o yogurt. Il valore aggiunto, tuttavia, è dato dalla presenza del melone: questo frutto viene aggiunto in pezzi all’interno del dolce, intervallandolo a strati di crema e di biscotti. Aggiungetelo anche come decorazione, per dare un tocco di colore, leggero e fresco, a questo dessert.

Adatto per la stagione estiva, sarà buono alla fine del pranzo o a merenda.

Tiramisù al melone

Preparazione della ricetta per il tiramisù al melone

Per prima cosa, separate i tuorli dagli albumi. In due recipienti diversi, pastorizzate gli albumi e i tuorli separatamente, utilizzando le quantità di acqua e zucchero previste. Una volta fatto, aggiungete il mascarpone nel recipiente che contiene i tuorli pastorizzati, mescolando delicatamente con una spatola. Successivamente, versate anche gli albumi montati a neve, incorporandoli mescolando dal basso verso l’alto. In una ciotola, versate il latte, che vi serve per la bagna. Tagliate a metà il melone, pulite l’interno e staccate la polpa dalla buccia, per poi tagliarla a cubetti. Prendete la pirofila e versate un po’ di crema sul fondo. Inzuppate un savoiardo alla volta nella bagna e affilateli per formare uno strato. Create uno strato di pezzi di melone. Procedete in questo modo, formando altri strati in questo ordine: crema, savoiardi e melone. L’ultimo strato di crema al mascarpone va livellato bene sulla superficie, per poter ospitare altri pezzi di melone come decorazione. Al termine, coprite con pellicola alimentare il dolce e mettetelo in frigo a riposare per circa 30 minuti. Successivamente, potete servirlo.

Tiramisù al melone senza uova

Per non correre rischi e se non volete pastorizzare le uova, vi consigliamo una versione più veloce con la panna o con lo yogurt: per prepararla vi basterà metà del mascarpone e aggiungere 250 g di panna da montare o yogurt bianco o greco.

Per la versione con la panna lavorate con le fruste il mascarpone e montate in una seconda ciotola la panna a neve ben ferma, poi unite i due composti facendo attenzione a non smontare la panna.

Per la versione con lo yogurt, invece, lavorate mascarpone e yogurt insieme nella stessa ciotola, sempre con le fruste elettriche.

Dopo aver preparato la crema procedete come nella ricetta base con le uova.

Conservazione

Il tiramisù al melone è un dolce alla frutta dal sapore fresco e nutriente, adatto a qualsiasi occasione. Potete conservarlo in frigo per 2 giorni.

