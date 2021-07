Si osserva una leggera risalita della curva, probabilmente dovuta alla variante Delta, che adesso rappresenta il 27,7% dei nuovi contagi, mentre due settimane fa era al 16,7%. Nel loro punto sul monitoraggio sull’andamento della pandemia, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il capo della Prevenzione del ministero alla Salute, Gianni Rezza, hanno sottolineato come le persone vaccinate con due dosi siano ben protette. Tra i nuovi casi, infatti, chi ha completato la copertura rappresenta il 7%, dato che resta simile se si valutano le ospedalizzazioni e si abbassa se si prendono in considerazione ricoveri in terapia intensiva e decessi. “Una sola dose protegge significativamente meno rispetto a quella completa”, ha detto Brusaferro.

Quanto stia incidendo la vaccinazione lo dice anche il fatto che l’età mediana dei nuovi casi di Covid in Italia è 31 anni, quella dei ricoverati 52, delle persone che vanno in terapia intensiva 63 e quella dei deceduti 78. Rezza spiega che la “situazione epidemiologica è apparentemente buona, con un’incidenza dell’infezione ancora bassa. Da alcuni giorni però i casi stanno salendo sopra i mille al giorno, con una piccola inversione di tendenza. E infatti l’incidenza è passata da 9 a 11 casi per 100mila abitanti”. Secondo Rezza desta preoccupazione la situazione europea. “In centro Europa l’incidenza è bassa, come ad esempio in Germania, dove si adottano politiche caute, e in Francia. In Spagna e Portogallo invece l’incidenza tende ad aumentare in modo abbastanza importante. Poi fuori dall’Unione c’è il regno Unito, che è sui 30mila casi giornalieri nonostante abbia elevata proporzione di popolazione vaccinata. Evidentemente hanno ancora un’ampia popolazione suscettibile, anche se hanno relativamente poche ospedalizzazioni e fortunatamente per ora un numero ridotto di casi gravi”.

Rezza invita tutti ad essere cauti, vista anche la crescita di una variante contagiosa come la Delta. “In questa situazione la cosa migliore che si può fare è avere comportamenti individuali prudenti, senza bisogno di nuovi obblighi o norme. Ad esempio domenica c’è la partita. Speriamo di festeggiare ma ricordo che se all’aperto non c’è obbligo di mettere la mascherina, resta quello di indossarla in caso di aggregazioni e situazioni di affollamento”.

Sulla terza dose, della quale si discute in questi giorni negli Usa e non solo, Rezza dice che “prima o poi probabilmente servirà. Abbiamo però pochi dati a lungo termine. Sappiamo che a 8-9 mesi la risposta immune è ancora buona, come i dati di protezione. C’è però, specialmente quando c’è una certa circolazione di varianti che hanno una parziale resistenza, cioè riducono parzialmente efficacia, in quei casi se abbiamo risposta di anticorpi elevata le neutralizziamo. Se invece la risposta immune si riduce allora qualche problema si può creare. Per questo gli inglesi pianificano una campagna di ottobre. Pensano di ricominciare a vaccinare persone ad alto rischio di malattia grave e probabilmente anche gli operatori sanitari. E’ possibile quindi che si arrivi a un richiamo, in questo caso si tratterebbe di somministrare una sola dose”.

Con quale vaccino si potrebbe procedere? “Le aziende stanno lavorando a vaccini contro la variante Beta, la sudafricana. Ma si sta pensando anche di usare gli stessi vaccini che abbiamo oggi. Se ne discute proprio adesso perché chiaramente, a parte gli inglesi che hanno iniziato a prefigurare una campagna di autunno, delle certezze non ce ne sono. E’ possibile comunque che si cominci dai più fragili”.