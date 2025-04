La variante Covid LP 81 e i suoi sintomi: tutto ciò che devi sapere

Dopo la scoperta di un nuovo virus della famiglia del Covid in Cina, l’attenzione si sposta negli Stati Uniti, dove è emersa una nuova variante del Sars-CoV-2, indicata come LP.8.1, ora dominante e responsabile del 42% dei contagi. Questa variante ha superato la XEC, che causava il 31% delle infezioni. L’epidemiologo Massimo Ciccozzi, professore di Biologia molecolare, afferma che al momento “non c’è da preoccuparsi”.

La variante LP.8.1 deriva dalla JN.1, il cui vaccino è stato progettato per affrontare. Sebbene identificata per la prima volta a luglio, è aumentata durante l’inverno e ora si trova in 23 paesi. Uno studio pubblicato su Lancet Infectious Diseases indica che, sebbene questa variante sia meno infettiva rispetto alla sua progenitrice JN.1, potrebbe avere una maggiore capacità di sfuggire alla risposta immunitaria, secondo l’OMS. Tuttavia, non ci sono dati sufficienti per definirne caratteri clinici specifici. L’OMS rassicura che i vaccini attualmente disponibili rimangono efficaci contro le forme gravi della malattia e che non vi sono preoccupazioni simili a quelle dei primi tempi della pandemia.

I sintomi della variante attuale sono sempre più simili a quelli di un’influenza, con febbre alta, mal di gola e dolori articolari, mentre la perdita di olfatto e gusto è diventata meno comune. Anche nei bambini, si segnala una variante XBB.1.16 associata a congiuntiviti. Ciccozzi sottolinea che le nuove varianti sono attese in futuro ma tendono ad essere meno invasive delle precedenti e che, nonostante il numero crescente di contagi, è importante non allarmarsi, poiché il trattamento rimane similare a quello per le influenze.