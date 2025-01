La USB-C Diventa Obbligatoria: Un Nuovo Standard per la Ricarica nell’UE

La direttiva europea che impone l’adozione della porta di ricarica universale USB Type-C per i dispositivi mobili è ufficiale. L’obiettivo principale è ridurre i rifiuti elettronici e la frammentazione del mercato. A partire dal 2025, tutti i telefoni mobili devono avere una porta USB-C, estendendo l’obbligo a smartphone, tablet, fotocamere digitali, cuffie, console portatili, altoparlanti, e-reader, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili e auricolari ricaricabili tramite cavo compatibili con potenza fino a 100 watt. I produttori di laptop avranno tempo fino al 28 aprile 2026 per adeguarsi. Tuttavia, dispositivi con potenze di ingresso superiori, come la PlayStation 5, non rientrano nella regolamentazione.

Questa direttiva avrà impatti significativi su progettazione e commercializzazione dei dispositivi mobili in Europa. A partire dal 2025, tutti i nuovi prodotti ricaricabili tramite cavo dovranno avere una porta USB-C, eliminando gradualmente le soluzioni di ricarica proprietarie. Dispositivi come gli iPhone dovranno quindi conformarsi agli standard europei, comportando possibili aggiornamenti nelle tecnologie di ricarica. Questo è il motivo per cui Apple sta ritirando gli iPhone 14 e iPhone SE con porta Lightning dai suoi store nell’UE.

Le aziende di elettronica, come OnePlus e Oppo, dovranno implementare le specifiche di USB Power Delivery (USB-PD) per i loro modelli esistenti, assicurando che la ricarica rapida sia conforme alle nuove normative. Un esempio è il Realme GT7 Pro, che dovrà abilitare USB-PD per rimanere sul mercato europeo. Un aspetto rilevante della direttiva è la gestione dei caricabatterie, che consente la vendita di dispositivi senza caricabatterie incluso, mirata a ridurre i rifiuti elettronici. I consumatori dovranno adattarsi e verificare se un caricabatterie è incluso.

L’implementazione della direttiva richiederà pianificazione e adattamenti da parte degli Stati membri dell’Unione Europea. Ogni nazione avrà tempo fino al 28 dicembre 2024 per recepire la direttiva nelle normative nazionali, adottando misure specifiche in linea con le linee guida europee. I governi considereranno il contesto giuridico e le esigenze del mercato locale, stabilendo regole di conformità e sanzioni per le aziende non conformi. La Commissione Europea monitorerà l’applicazione della legislazione per garantire coerenza in tutta l’UE.