La TV è Anacronistica: Clerici e De Filippi Dominano da Vent’anni

Caterina Balivo, conduttrice de La volta buona, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della sua vita privata e professionale. Riguardo al marito Guido Maria Brera, ha confessato di provare un po’ di gelosia e di controllare occasionalmente il suo telefono, giustificando questa azione come un modo per “tenersi aggiornati”. Balivo e Brera, sposati dal 2014, hanno due figli, Guido Alberto e Cora, e vivono a Roma, nonostante lei sia originaria di Milano.

Durante l’intervista, Caterina ha anche menzionato Costanza, la figlia di Brera nata da un precedente matrimonio, evidenziando l’ottimo rapporto tra i suoi figli e la giovane ragazza. Riguardo alla sua carriera, Caterina ha ripercorso il suo percorso professionale, iniziato con la partecipazione a Miss Italia nel 1999 e proseguito con diverse trasmissioni, tra cui Scommettiamo che…? e La volta buona, che considera la sua attuale ‘sfida’.

Balivo ha commentato la disparità di genere nei game show, notando che sono principalmente condotti da uomini e lamentando un’ingiustizia nel mondo della televisione. Ha affermato che le donne possono gestire registri diversi rispetto agli uomini, che sembrano avere opportunità lavorative più facili. Nonostante ciò, quando le è stato chiesto di discutere la sua più grande ingiustizia lavorativa, ha preferito non scendere nei dettagli, sottolineando il privilegio di poter fare il lavoro che ama.

Caterina ha riflettuto sulla sua carriera, ammettendo che, sebbene non sia mai stata non soddisfatta, abbia osservato che la televisione italiana è stagnante. Ha citato come esempi conduttori di successo come Antonella Clerici e Maria De Filippi, che da anni conducono gli stessi programmi. Al riguardo, ha sottolineato che la sua generazione ha ancora tempo per crescere professionalmente. Sebbene riconosca le sfide del settore, esprime gratitudine per la sua carriera e per il lavoro che svolge, senza rimpianti rispetto a ciò che avrebbe potuto avere. In conclusione, Caterina Balivo celebra la propria esperienza e il percorso intrapreso, enfatizzando l’importanza di affrontare le ingiustizie con positività e riconoscenza.