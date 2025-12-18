La Turchia al centro della diplomazia internazionale

Le operazioni diplomatiche di Recep Tayyip Erdoğan sono chiaramente tese a porre la Turchia al centro dei negoziati internazionali, sia per la questione russo-ucraina che per quella legata a Israele e Hamas. Nonostante le problematiche interne al Paese e le azioni governative connesse che tendono a congelare orizzonti di cambiamento politico, Ankara è riuscita ad affermarsi come una nazione impegnata nella pacificazione sulla scena internazionale.

Tale atteggiamento è favorito sia dalla posizione strategica del Paese, che dall’abilità del presidente Erdoğan di configurarsi come un interlocutore adatto a negoziare con chiunque, superando i limiti delle diverse posizioni politiche internazionali. La politica estera di Erdoğan è decisamente adattabile agli stimoli geostrategici, e spesso finalizzata a scopi non immediatamente percepibili dai più, ma è evidente che anche nella diversità delle questioni che interessano varie aree geografiche, resta costante il fatto che Ankara si colloca al crocevia dei negoziati più cruciali.

Così Erdoğan rappresenta spesso il punto di incontro di confronti che spaziano da Bruxelles a Washington, come da Mosca a Kiev, considerando anche la apparente facilità con cui interloquisce nel mondo islamico. In un periodo geopoliticamente complesso, l’autoritarismo espresso dal presidente turco è funzionale a una stabilità sugli impegni che sistematicamente vengono presi sui tavoli negoziali internazionali.

Il presidente statunitense ha avuto note di apprezzamento verso l’omologo turco per la sua azione in Siria, definendola un successo. Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha manifestato pubblicamente il suo apprezzamento verso Erdoğan, ringraziando la diplomazia turca per il ruolo svolto nella delicata questione. Il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto valorizzare il ruolo e l’impegno diplomatico della Turchia, inserendo i militari turchi in una task force congiunta con soldati francesi e britannici, da schierare in Ucraina al momento che si presenti la possibilità di un accordo di cessate il fuoco tra Mosca e Kiev.

La visita del Papa in Turchia ha inaugurato le sue missioni all’estero proprio partendo da questo Paese. Il Papa ha esortato Erdoğan a prodigarsi per il riavvicinamento tra i popoli con l’obiettivo di favorire la pace. Oggi, assistiamo ad un convergente e spettacolare allineamento della diplomazia internazionale che colloca la Turchia tendenzialmente sulla linea pacificatrice piuttosto che sul tracciato di Stato guerrafondaio.