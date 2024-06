La tua casa è invasa dalla blatte? Come bonificarla naturalmente

Consigli utili a prevenire l’ingresso di blatte in casa e su come bonificarla naturalmente una volta invasa grazie all’utilizzo di rimedi.

Nella maggior parte dei casi le blatte si insediano nei nostri appartamenti a causa di agenti esterni o di condizioni che potrebbero favorire il loro ingresso in maniera accidentale e non consapevole. Uno degli esempi più pratici è quello del rientro in casa al termine di una vacanza oppure il trasferimento in un nuovo appartamento. Le blatte, in questo caso, potrebbero essersi insediate in una scatola di cartone oppure in una valigia. Anche per questo motivo è molto importante controllare pacchi, pacchetti e bagagli al nostro rientro o primo ingresso in casa.

Bonificare casa naturalmente dalle blatte: come prevenirle e allontanarle

Le blatte possono insediarsi anche in mobili vintage non esaminati da principio, oppure introdursi all’interno dei nostri appartamenti tramite fessure o condotti che comunicano con i nostri vicini. In questo ultimo caso, ad esempio, è molto importante agire di prevenzione.

Oltre a prestare attenzione ai luoghi in cui potrebbero nascondersi e a mantenere pulito e ordinato l’ambiente domestico (evitando, ad esempio, di lasciare nei più bui e umidi angoli di casa, come tra gli elettrodomestici della cucina, molliche o residui di cibo) sono inoltre molteplici i rimedi adatti ad allontanare naturalmente le blatte da casa.

Se ci accorgiamo che una blatta è entrata in casa non dobbiamo andare nel panico, ma allontanare quest’ultima e successivamente controllare in maniera tempestiva che l’infezione non si sia protratta ulteriormente in altri angoli del nostro appartamento. Dopo aver fatto questo procediamo a utilizzare dei rimedi naturali utili alla prevenzione.

Spezie e ulteriori accortezze per allontanare le blatte in casa

Un metodo efficace e rispettoso dell’ambiente per allontanare le blatte è quello di utilizzare delle spezie naturali che potremmo già avere in casa. Fra queste vi sono, in primis, la menta piperita, fettine di cetrioli oppure foglie di alloro.

L’odore di queste erbe, posizionate in piccoli vasi o contenitori negli angoli più a rischio della nostra casa, agirà tempestivamente sull’ambiente circostante favorendo in tal maniera l’allontanamento spontaneo delle blatte che potrebbero essere sul punto di ritrovarsi al suo interno o, ancora, la loro fuoriuscita da potenziali nascondigli nel nostro appartamento.