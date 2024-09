La truffa delle chiamate internazionali: strategie di difesa

Negli ultimi mesi, l’Italia ha registrato un aumento preoccupante delle truffe telefoniche originate da numeri internazionali, in particolare dal Portogallo (+351) e dai Paesi Bassi (+31). Questo tipo di truffa sfrutta tecniche di phishing, in particolare il “vishing”, per sottrarre informazioni personali e dati sensibili degli utenti.

Le truffe solitamente iniziano con una chiamata in cui una voce registrata in italiano afferma di aver ricevuto un curriculum dalla vittima per una potenziale offerta di lavoro. Successivamente, il contatto si sposta su WhatsApp, dove vengono richieste ulteriori informazioni personali, come documenti d’identità e dati bancari. Questo schema è progettato per approfittare della vulnerabilità delle persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, portando al furto di identità o all’accesso non autorizzato ai conti bancari.

Oltre a questa strategia, i truffatori possono utilizzare diversi approcci, presentando situazioni di emergenza o false opportunità per indurre le vittime a rivelare informazioni sensibili. Gli esperti avvertono che rispondere ai messaggi può spingere le vittime a cimentarsi in investimenti che inizialmente potrebbero sembrare redditizi, ma che alla fine si rivelano essere truffe con ingenti perdite finanziarie.

Le autorità italiane consigliano vivamente di non rispondere a chiamate provenienti da numeri sconosciuti, in particolare se internazionali, e di bloccare immediatamente questi numeri per prevenire ulteriori contatti. È fondamentale non fornire mai informazioni personali durante chiamate non sollecitate e segnalare eventuali tentativi di frode alle autorità competenti.

La consapevolezza è una chiave importante nella lotta contro queste truffe: la diffusione di informazioni riguardo ai metodi utilizzati dai truffatori può aiutare a prevenire che altre persone cadano nella trappola. In un contesto in cui sempre più persone si trovano a cercare lavoro attraverso canali online, è essenziale mantenere alta la guardia e proteggere i propri dati personali, dato che le truffe continuano ad evolversi e a presentarsi con nuove modalità.