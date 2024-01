La trovata di Mahmood: tra Giorgio Mastrota, Lady Gaga e Katy Perry

Tra due settimane Mahmood farà il suo comeback sul palco del Teatro Ariston con Tuta Gold, ma nell’attesa il team del cantante ha pensato ad una trovata originale per dare il via alla promozione del nuovo album. La settimana scorsa infatti a Milano, Roma e Napoli sono apparsi dei materassi con delle frasi e una data: “Scusa se non mi ricordo mai il tuo compleanno”, “Sembravamo impazziti… Siamo mai stati felici?”, “Mi chiedevo se un giorno avrei mai guadagnato abbastanza per invitare gli amici a cena. 22 gennaio 2024, Mahmood“.

QUESTA PROMOZIONE DI MAHMOOD CON I MATERASSI GENIALE pic.twitter.com/3kGAFTK1d6 — beppe💋 (@REPTHEESTALLION) January 19, 2024

Mahmood vuole rubare lo scettro a Giorgio Mastrota di re del materasso? Non esattamente, i fan del cantante infatti hanno scoperto che il nuovo disco dell’artista si intitola…

nei letti degli altri 31 marzo mio dio pure mahmood a marzo mangeremo come non mai beh ora posso andare a dormire bnotte pic.twitter.com/1A1eB5Lb3i — melinda 🍎💋 (@_mattia_meli) January 21, 2024

La trovata di Mahmood “22/01/2024”.

C’è un perché anche alla data che era scritta sui materassi, ieri sera infatti Mahmood ha avviato una diretta su TikTok e si è messo a dormire (proprio come hanno fatto anche Lady Gaga e Katy Perry qualche anno fa). Gli va riconosciuto che questa è una trovata singolare, un modo curioso di annunciare un ritorno.

1.1k persone a guardare mahmood che non fa assolutamente niente pic.twitter.com/HXgpxrkWl4 — alessandra | think later (@vitaparanoiiaa) January 21, 2024

Mi spezza la differenza tra primo e ultimo commento 💀#unanotteconmahmood pic.twitter.com/iKmGvijTId — eli 🌸 (@just_el1_1) January 21, 2024

