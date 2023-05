Una gattina ammalata cerca qualcuno che le possa dare amore: quando lo trova lei reagisce alle sue attenzioni in un modo inatteso.

Una sfortunata gattina ha reagito in modo inatteso quando ha scoperto che qualcuno avrebbe finalmente potuto aiutarla. L’esemplare aveva urgente necessità di uscire dalla disperata condizione di incuria alla quale era stata dapprima costretta e, nonostante il suo iniziale timore, ha sorpreso chi si è trovato di fronte a lei per la sua scaltrezza. La micetta dal pelo arancione è stata abbandonata dalla sua famiglia nel suo primo mese di vita, a causa della sua malattia, e perciò sentiva dentro di lei un grande bisogno d’amore.

Gattina ammalata in cerca d’amore: la trovano e lei reagisce così

Non essendo riusciti a trovare alcun indizio che potesse ricondurre ai responsabili di tale gesto, si è ipotizzato che chiunque abbia deciso di non prendersi più cura della gattina l’abbia fatto in relazione alle sue precarie condizioni di salute. La piccola è stata lasciata all’interno di un bidone della spazzatura, proprio come se fosse un rifiuto.

Fortunatamente, grazie alla segnalazione di alcuni abitanti del posto inoltrata alle autorità competenti, l’esemplare è stato recuperato grazie al pronto intervento attivo sul territorio per garantire il salvataggio degli animali vittime di maltrattamenti. I volontari che sono giunti sul posto per trarla in salvo hanno testimoniato di aver assistito ad un incredibile balzo verso di loro da parte della gattina sola e indifesa.

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Alla gattina, in virtù del suo peculiare temperamento, è stato affidato il nome di Gizmo che non può che rievocare ai fan della pellicola cinematografica “Gremlins” – prodotta negli Stati Uniti da Steven Spielberg e uscita nelle sale negli anni Ottanta – uno dei suoi omonimi protagonisti. Inoltre, dal momento che il gatto può ricordarsi di un precedente abbandono, nel caso della piccola Gizmo sembra che – data la sua tenera età al momento dell’abbandono – potrebbe riuscire a dimenticare presto il trauma subito.

La squadra di volontari ha infine dimostrato di sapersiprendere cura del felino nel modo giusto. Grazie al loro aiuto Gizmo ha finalmente avuto la seconda possibilità che meritava.

Non perdere tutti i video di 🐾 Amore a quattro zampe: li trovi su TIKTOK

Gizmo ha presto nuovamente acquisito fiducia negli esseri umani e si prepara per una futura adozione che possa combaciare con le sue necessità. In attesa che la gattina trovi una nuova casa l’équipe di volontari è orgogliosa di aver esaudito la richiesta di Gizmo e del lavoro, per lei, finora svolto.