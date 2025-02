La triste notizia arriva dalla moglie.

La morte di Brian Murphy, amato attore delle sitcom “Un uomo in casa” e “George e Mildred”, segna una significativa perdita per il panorama televisivo e per i suoi fan. La triste notizia è stata confermata dalla moglie, che ha condiviso una commovente foto di coppia, esprimendo un amore eterno con una dedica d’addio: “Il mio amore per te non morirà mai. Riposa in pace tesoro”. Murphy è deceduto nella sua residenza nel Kent, a 92 anni, e la sua scomparsa ha colpito profondamente gli appassionati di televisione.

Nato nel 1932, Brian ha iniziato la sua carriera nella televisione britannica nel 1961, partecipando a produzioni come “Agente speciale”, “Z Cars”, “Love Story” e “Callan”. La sua versatilità lo ha reso una figura di spicco nel panorama televisivo, con interpretazioni memorabili, in particolare nelle sitcom, che hanno consolidato la sua fama.

Le serie “Un uomo in casa” (1973-1976) e “George e Mildred” (1976-1979) hanno rappresentato apici della sua carriera. In “George e Mildred”, ha interpretato George Roper, un marito disoccupato che ha intrattenuto il pubblico con le sue disavventure quotidiane, formando una coppia indimenticabile con Mildred, interpretata da Yootha Joyce. Oltre al lavoro in sitcom, Murphy ha partecipato a diversi progetti teatrali e cinematografici, dimostrando il suo talento.

Sposato dal 1995 con l’attrice Linda Regan, ha continuato a lavorare attivamente fino a poco tempo fa, partecipando alla serie “Last of the Summer Wine” dal 2003 al 2010, mantenendo vivo il suo spirito creativo tra le nuove generazioni.