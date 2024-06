la triste notizia arriva dalla famiglia

Lo abbiamo visto in tantissime pellicole, anche quelle più amate di Hollywood. L’attore ha avuto tantissime parti nel corso della sua lunga carriera e ha affiancato attori famosissimi che hanno fatto la storia del grande cinema internazionale. Purtroppo, oggi, dobbiamo dire addio a questo attore, arrivato alla nona decade d’età con uno sguardo e una fisionomia indimenticabile.

Bill Cobbs, l’attore conosciuto per i suoi ruoli in numerosi film e serie TV, si pensi anche alla sua parte in “Una notte al museo”, è scomparso all’età di 90 anni. La notizia è stata diffusa da ‘Deadline’, importante blog di Hollywood, che ha riportato le parole commosse della famiglia di Cobbs: “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la morte di Bill Cobbs. Martedì 25 giugno, Bill è deceduto serenamente nella sua abitazione in California.”

La notizia, dunque, arriva appena due giorni dopo il suo decesso. La famiglia di Bill Cobbs ha rilasciato una dichiarazione in cui, oltre al saluto commosso che rende omaggio all’attore e specificare dove si trovasse Bill Cobbs, aggiunge: “Era un partner amatissimo, un fratello maggiore, zio, genitore, padrino e amico. Bill aveva da poco festeggiato felicemente il suo novantesimo compleanno, circondato dai suoi cari”.

Tutti i suoi cari sembrano aver accettato con inevitabile consapevolezza la scomparsa dell’attore che, come abbiamo anticipato, era molto anziano. Infatti, nel comunicato si legge anche che “Come famiglia, ci conforta sapere che Bill ha trovato pace e riposo eterno presso il suo Padre Celeste”. Per questo motivo, i fan e i follower vengono salutati chiedendo semplicemente “preghiere e vicinanza in questo momento difficile.” Le cause del decesso non sono state rese note.

Nato a Cleveland, Ohio, nel 1934, Bill Cobbs iniziò la sua carriera nel teatro, affrontando il suo debutto cinematografico nel 1974 con una piccola parte in “The Taking of Pelham One Two Three”. Negli anni seguenti, ha ottenuto ruoli in diverse serie TV come “Silkwood” e “Good Times”. Il successo arrivò poi negli anni ottanta con i ruoli in “The Cotton Club”, “Il colore dei soldi”, “The Equalizer” e “Sesame Street”. Nel 1992, apparve nel film “Guardia del corpo” con Kevin Costner, e nel 1996 in “Ghosts of Mississippi”. Cobbs ha lavorato anche con Clint Eastwood in “Bird”. Tra le sue ultime apparizioni cinematografiche, va ricordata quella nella saga “Una notte al museo”, dove interpretava il ruolo di un guardiano notturno.