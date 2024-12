La triste notizia arriva dalla famiglia.

Olivia Hussey, l’attrice celebre per il ruolo di Giulietta nel film di Zeffirelli, è morta a 73 anni a causa di un brutto male, segnando una perdita profonda nel mondo del cinema. La sua scomparsa, avvenuta il 27 dicembre 2024, ha colpito molti, poiché l’attrice ha lasciato un segno duraturo nella vita di chi l’ha conosciuta. La famiglia ha annunciato la notizia tramite un post su Instagram, evidenziando la dedizione di Olivia alla passione e all’arte.

I familiari hanno rilasciato un annuncio commovente: “Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa di Olivia Hussey Eisley, che si è spenta serenamente a casa, circondata dai suoi cari”. Nata a Buenos Aires il 17 aprile 1951, Olivia ha vissuto una vita ricca di amore per le arti, spiritualità e cura degli animali. Lascia una famiglia affettuosa, composta dai figli Alex, Max e India, dal marito David Glen Eisley e dal nipote Greyson. La famiglia ha chiesto di rispettare la privacy in questo difficile momento, mentre celebrano l’eredità d’amore e il significativo impatto che Olivia ha lasciato nel mondo del cinema e nei cuori delle persone vicine.

Pur non fornendo dettagli specifici sulle cause della morte, diverse fonti riportano che nel 2008 ad Olivia fu diagnosticato un tumore al seno. Marc Huestis, regista, ha confermato che l’attrice è deceduta a causa di un cancro. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio tra fan e colleghi, ricordando il contributo fondamentale di Olivia nel mondo del cinema e il suo ruolo iconico in Romeo e Giulietta, pellicola che le valse un Golden Globe.

Olivia Hussey sarà sempre ricordata e amata per il suo straordinario talento e per le emozioni che ha trasmesso al pubblico. La sua carriera e la sua vita hanno ispirato molti e, nonostante la sua scomparsa, il suo spirito e il suo impatto continueranno a vivere nelle opere e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. La sua eredità nel mondo dell’arte rimarrà indelebile, toccando le vite di generazioni di spettatori e amanti del cinema.