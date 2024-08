la triste notizia arriva dai figli

Grandissimo lutto nel mondo del cinema. Nelle ultime ore è venuto a mancare Alain Delon, uno dei più grandi attori di fama mondiale che nel corso della sua lunga carriera ha prestato il volto a numerosi personaggi che hanno fatto la storia del cinema.

È scomparso il noto attore francese

A darne la triste notizia i tre figli dell’attore tramite un comunicato rilasciato all’AFP:

“Alain Fabien, Anouchka e Anthony, insieme al (suo cane) Loubo sono profondamente addolorati nell’annunciare la morte del loro padre. Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, circondato dai suoi tre figli e dalla sua famiglia. La famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento di lutto estremamente doloroso”.

La carriera cinematografica di Alain Delon

Alain Delon nasce a Sceaux, nella regione dell’Île-de-France, l’8 novembre 1935. In seguito ad un’infanzia difficile dovuta alla separazione dei suoi genitori e al conseguente trasferimento in diversi istituti, a 17 anni si arruola nella marina francese. Delon viene mandato in Indocina, nel sud-est asiatico, fino al congedo arrivato anche a causa del suo temperamento piuttosto difficile.

La svolta nella vita dell’artista arriva grazie all’incontro con l’attore Jean-Claude Brialy che lo porta a Cannes e successivamente con il regista francese Yves Allégret che lo sceglie nel film Godot del 1957, dove Delon interpreterà il suo primo piccolo ruolo da attore. Nell’anno successivo, il fratello del regista, Marc, lo vuole nel cast di “Fatti bella e taci”.

Nel 1958 arriva il primo ruolo da protagonista nel film diretto da Pierre Gaspard-Huit “L’amante pura”. Sul set conosce Romy Schneider che sarà la sua compagna per molti anni.

I tanti ruoli interpretati dall’attore francese

La lunga carriera cinematografica di Alain Delon ha caratterizzato la storia del cinema internazionale per circa quarant’anni. Dagli anni ’60 fino alla soglia del 2000 l’attore francese, considerato uno dei sex symbol della cinematografia mondiale, ha interpretato per i più grandi registi europei film capolavoro come: “Delitto in pieno sole”, di René Clemente; “Rocco ei suoi fratelli” e “Il Gattopardo” di Luchino Visconti; “L’eclisse” di Michelangelo Antonioni; “La prima notte di quiete” di Valerio Zurlini.

In totale, Alain Delon reciterà in 88 film e 7 telefilm, dirigerà 2 lungometraggi e produrrà 32 film a cui si aggiungono anche 7 spettacoli teatrali.

La vita dell’attore è stata da sempre contraddistinta da grandi amori, tanti flirt, passioni per lo sport e gli affari. Ciò nonostante, non sono mancati i grandi dolori come quello legato alla tragica scomparsa di Romy Schneider, una delle poche donne veramente amate da Delon. L’attrice morì di crepacuore nel 1982 a soli 44 anni in seguito all’ incidente mortale del figlio 14enne.