Quarantadue medici scrittori per trentasette racconti sulle paure e sui risultati conquistati nelle trincee dell’epidemia da coronavirus (in Rianimazione, tra le mura domestiche degli ammalati, fino alle Rsa, le residenze sanitarie assistite) e nelle retrovie (nei centri di Riabilitazione, negli studi medici, nei reparti ospedalieri a curare cercando di proteggere i malati colpiti da altre patologie). Ecco “Emozioni virali – Le voci dei medici dalla pandemia”; 192 pagine (Il pensiero scientifico editore – Roma, luglio 2020; 18 euro), un assaggio letterario del drappello di camici bianchi in rappresentanza degli oltre centomila colleghi che animano la pagina Facebook “Coronavirus, Sars-Cov2 e Covid 19 – gruppo per soli medici”. “I diritti d’autore saranno devoluti alle famiglie dei medici deceduti per Covid-19”, si legge nella quarta di copertina. Dei quarantadue che, in un modo o in un altro, hanno scritto, le donne sono ventitré, finalmente in maggioranza.

“Ci siamo aggregati sul social network ai primi di febbraio, in concomitanza con l’allarme della pandemia”, racconta Maria Gabriella Buzzi, neurologa nell’ospedale romano Santa Lucia, per la neuroriabilitazione di alta specialità, e autrice di un racconto, “in pochi giorni siamo diventati un esercito di oltre centomila, che ogni giorno si scambia freneticamente confidenze e paure, informazioni sulle esperienze in campo, articoli scientifici, ma anche suggerimenti pratici condividendo successi e, ahinoi, sconfitte e fallimenti”. Nel libro ci sono i racconti di medici che hanno contratto il virus, di altri che hanno perso familiari e amici, di altri ancora che – come ognuno – hanno sofferto e combattuto durante il lockdown.

C’è chi, come la milanese Valentina Basile, venticinque anni, fresca di laurea, è uscita di casa a marzo (verso una Rsa lombarda) e vi ha fatto ritorno ad aprile inoltrato per tenere lontani i propri congiunti dall’infezione possibile. “Non mi sarei mai perdonata se fossi rimasta sul divano”, scrive. “Sapevo di sentirmi piccola piccola rispetto ai colleghi con decenni di esperienza alle spalle, ma mi sono buttata, non potevo non farlo”. “Sono partita il giorno dopo la morte di mio zio – continua – la pandemia non ci ha concesso di rivederlo un’ultima volta”. “Quella mattina in stazione, mentre mi apprestavo a fare la fila per i controlli – ricorda – un passerotto si era posato vicino a me cinguettando fortissimo. Anche se irreale, mi piace pensare che mio zio, medico anche lui, mi abbia augurato buona fortuna così”.

Un’altra medica, Marta Mora, di Novara, ha scritto un racconto intitolato “Paura”: “Durante questi mesi, che a volte mi sono sembrati anni, a volte una manciata di ore, ho visto la paura in alcuni colleghi, negli occhi di chi era sconfortato per i suoi pazienti e che, pur non volendosi ammalare, ha continuato a visitare con poche protezioni a disposizione”. “Anche io ho avuto paura”, ammette. “Nella mia testa il rumore più assordante lo faceva la paura di non essere utile ai pazienti, di non fare la mia parte”. “Ho deciso che non si poteva avere paura della paura di non fare”, annota. “Una mattina, in una Rsa, improvvisamente, una paziente è mancata davanti a me, in silenzio, senza che io potessi fare nulla, senza poterla accompagnare, senza quasi che me ne accorgessi, ma il dolore più grande è stato comunicarlo alla figlia che non vedeva sua madre da più di un mese”.

Questo libro, una sorta di diario di bordo scritto a più mani sulla pandemia da coronavirus, “mette a nudo – ha scritto Buzzi in un post – le debolezze, l’ironia, il coraggio, la paura, gli affetti collaterali vissuti dai medici e raccontati per non essere dimenticati”. “L’idea di scrivere ha fatto capolino ad aprile, precisamente il 23”, ricorda Buzzi, “l’ha lanciata la collega romana Luisa