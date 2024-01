la trichinellosi nel cinghiale pericolosa per il cane

A volte può essergli fatale e far sorgere pericolose infezioni da debellare: quando la trichinellosi nel cinghiale è pericolosa per il cane.

Nel menù del nostro amico a quattro zampe spesso inseriamo degli alimenti diversi dal solito per rendere lo stesso meno monotono, mettendo talvolta a rischio la sua salute: infatti può accadere che la trichinellosi nel cinghiale sia pericolosa per il cane. Ma cosa si sa su questa infezione e a quale cibo in particolare è legata? Una volta diagnosticata, è importante correre ai ripari e sapere se c’è una terapia atta a curarla: tutte le informazioni necessarie.

Trichinellosi nel cane: che cos’è e come si manifesta

Conosciuta anche come ‘trichinella’ o ‘trichinosi’, la trichinellosi canina è una infezione parassitaria, legata al parassita Trichinella spiralis, che può attaccare non solo cani e gatti, ma anche cinghiali, volpi, orsi ed esseri umani. Ma a cosa è legata principalmente e dove si trova? Solitamente in un alimento particolare: la carne cruda.

Infatti quando la carne non è cotta bene il rischio di trichinellosi è alto; alcuni sostengono che per eliminarlo basti anche solo tenere la carne in freezer per almeno 37 giorni, così come l’affumicatura, la cottura in forno e la stagionatura, ma la cottura resta il metodo migliore per evitare il parassita nematode. Ma come facciamo a capire che il nostro cane l’ha contratta? Innanzitutto se siamo consapevoli di avergli somministrato della carne di maiale cruda è altamente probabile, poi dovrebbe manifestare alcuni sintomi, quali:

Ma dove si trova? Non solo nella carne di suino ma anche in quella di cinghiale, ed è per questo che anche l’uomo può esserne colpito.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Trichinellosi nel cinghiale è pericolosa per il cane: diagnosi e cure possibili

Innanzitutto se sappiamo di aver consumato o somministrato al cane della carne cruda, dovrebbe scattare comunque un campanello d’allarme, ma poiché si tratta di sintomi abbastanza generici, l’unica soluzione è quella di effettuare dei test specifici, come:

test sierologici (per verificare la presenza o meno di anticorpi, che dovrebbero essere ripetuti anche dopo il primo mese),

una biopsia muscolare (ovvero il prelievo di una parte di tessuto da analizzare).

Infatti le larve che si trovano nei muscoli striati si liberano nell’intestino tenue e impiegano circa 6-8 giorni prima di diventare adulte, e intanto invadono la mucosa; le femmine che rilasciano le larve invece nel giro di un mese o un mese e mezzo muoiono. Il carnivoro, umano o animale, si ciba dei muscoli di carne infetta e le larve ricominciano il loro ciclo. Ma c’è un modo per arrestarlo? Di sicuro è bene prevenirlo, non mangiando carne infetta.

Una volta diagnosticata l’infezione, il veterinario potrebbe procedere con una terapia a base di farmaci antielmintici (appunto mirati a eliminare vermi o elminti). Se invece non si vuole rinunciare a dare al nostro cane della carne di maiale o di cinghiale, è importante assicurarsi che sia ben cotta: è questo il solo modo per eliminare le larve.