Per quale ragione il governo non ha previsto che tutti i dati su come verranno spesi gli oltre 200 miliardi di euro del Pnrr siano resi pubblici in un formato aperto, quindi facilmente consultabile, da chiunque? Perché i cittadini non devono sapere a chi verranno assegnati i soldi europei, con quali risultati e a che punto saranno i cantieri durante i prossimi cinque anni? E con quale motivazione il Parlamento ha respinto la richiesta di maggiore trasparenza sul Recovery Plan adottando una piattaforma web che peraltro già esiste dal 2012 con ottimi risultati?

Ci sarebbe da pensare tutto il male possibile. E invece forse è solo dimenticanza, superficialità, sciatteria. Ci siamo improvvisamente dimenticati dell’importanza della trasparenza in una democrazia. Il senso del monitoraggio civico per far crescere la fiducia di una comunità verso le istituzioni e scoraggiare i tentativi di corruzione e abusi vari. Eppure lo sappiamo che queste cose funzionano e fanno bene. Lo sappiamo e abbiamo stabilito per legge che gli atti pubblici debbano essere open by default. Vuol dire aperti e consultabili automaticamente senza bisogno di chiederlo.

Quando a Milano si ritrovarono con una retata per gli appalti Expo 2015, fu una piattaforma che consentiva a tutti di capire come veniva speso ogni centesimo a ricreare la fiducia perduta. E lo stesso team qualche mese dopo fece lo stesso al ministero dei Trasporti consentendo di sapere in tempo reale a che punto fosse ogni cantiere stradale o ferroviario. Buone pratiche, di cui ci siamo dimenticati durante la pandemia e non è andata benissimo.

Deve essere sciatteria, insomma, non può essere altro, ad aver indotto chi comanda e in questi giorni sta decidendo la governance del Pnrr a tornare indietro di dieci anni. Ma se è solo questo appunto, è il momento di rimediare. Aprite quei dati, consentite a tutti di verificare, la democrazia funziona se il palazzo del potere è una casa di vetro. Non chiudetevi in un bunker.