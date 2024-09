La trasformazione è incredibile, nessuno se lo sarebbe aspettato

La trasformazione del mantello di un cane è incredibile: nessuno si sarebbe mai aspettato un tale cambiamento in soli due anni.

Sono passati solo due anni e mezzo, ma la sua trasformazione è stata così radicale da far sembrare che non si tratti più dello stesso cane. Eppure i dolci ed espressivi occhi sono un segno di garanzia inequivocabile. Margery, questo il nome della protagonista della storia, è una cagnolina di razza Golden Doodle. Quando la cucciola è entrata nella vita di Ashley, l’umana che se ne prende cura, aveva il mantello completamente marrone. In pochi mesi, il suo colore è cambiato in un modo così sorprendente che nessuno riesce a credere che si tratti dello stesso cane.

La trasformazione del mantello della cagnolina da marrone in grigio: immagini incredibili

Le foto della cagnolina, condivise sui profili social della proprietaria della cucciola, hanno lasciato stupite migliaia di persone.

Come mostrano le immagini, il mantello di Margery si è sbiadito e riempito di sfumature di colore grigio. Non si tratta però di un cambiamento dovuto all’invecchiamento, ma alla genetica. Un cambiamento graduale o stagionale del colore del manto dei cani può essere fisiologico. Cambiamenti improvvisi o chiazze bianche potrebbero invece segnalare problemi di salute, da carenze nutrizionali all’ipotiroidismo (una sindrome clinica del sistema endocrino), dall’esposizione solare al cancro.

Non differentemente dalle altre specie viventi, esseri umani compresi, i cani nel corso degli anni vanno incontro a cambiamenti delle caratteristiche fisiche più o meno evidenti. Con l’avanzare dell’età, a cambiare in un cane è soprattutto il colore del muso che assume una tonalità di rosa più intensa rispetto ai primi anni di vita. Questo accade perché la saliva dei cani contiene porfirina, un pigmento naturale che può conferire una colorazione rosso ruggine, in particolare nei casi di manti chiaro.

La variazione del colore dl manto nei cani può essere dovuta, come anticipato, a cause genetiche. Alcune razze canine potrebbero essere soggette a modificazioni naturali nel colore del pelo e nella perdita dello stesso. In alcuni periodi dell’anno, nei cani è possibile notare una caduta del pelo: quando dovuta a cause naturali, la caduta aiuta la rimozione di peli morti e favorisce la rinascita della pelle. Con l’avanzare dell’età, poi, alcuni quattro zampe il pelo in prossimità del muso può diradarsi.

Ad andare incontro a cambiamenti è soprattutto il manto marrone nei gatti e quello grigio nei cani. Il colore grigio è dovuto a una diminuzione della concentrazione di melanina, che fa regredire la produzione di un enzima, ed è sinonimo di un processo naturale che inizia intorno ai sei anni di età.

Nel caso della protagonista del video si tratta solo di una condizione genetica. Margery è una cagnolina di razza Goldendoodle, una razza canina ibrida frutto dell’incrocio tra Barboncino e Golden Retriever. I Goldendoodle, non diversamente dai loro genitori di razza Golden Retriever e Barboncino, sono abili nuotatori. Questa razza canina, infatti, ha un’affinità naturale con l’acqua: dotati di un mantello impermeabile e di un’agile struttura corporea, i Goldendoodle sono socievoli, dolci e affettuosi, amano le attività acquatiche e si contraddistinguono per una natura giocosa e vivace. (di Elisabetta Guglielmi)