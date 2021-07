Sarà un campionato di calcio di diverso. E non solo perché per entrare allo stadio dovremo esibire il green pass, il certificato verde, che probabilmente avremo sul telefonino. E’ che tutta la nostra vita da tifosi si sta spostando dal divano, dove guardavamo le partite in tv, sugli smartphone. Un sentore lo si era avuto agli Europei quando si era visto che lo sponsor principale era TikTok, un social network che si usa solo tramite smartphone, seguito da un produttore di telefonini cinese, Oppo.

Ma il vero segno del cambiamento era stata l’assegnazione dei diritti di trasmissione delle partite di serie A. In tv, teoricamente, ma anche sullo smartphone: infatti ha vinto DAZN, che ti permette di seguire gli eventi sportivi tramite app; assieme a TIM, che ha TIM Vision, non solo un decoder, termine ormai obsoleto, ma di nuovo una app per vedere tutto. Nei giorni scorsi la conferma di questa trasformazione digitale dei tifosi di calcio con l’annuncio degli sponsor di Roma e Inter: saranno due società, finora ignote, che si occupano di digitalizzare i momenti delle partite per rivenderli, così come le maglie, le foto, persino le opinioni, tramite sondaggi. In pratica sono social network che funzionano tramite monete digitali (i fan token) con le quali i tifosi possono arricchire la loro esperienza. Dietro ci sono tecnologie complesse e finora lontane dal grande pubblico come la blockchain e concetti inediti come gli NFT e le criptovalute. Ma grazie al calcio tra poco tutti sapranno di cosa parliamo.