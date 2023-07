la trama e le date del tour

Tiziano Ferro pubblica il suo primo romanzo, La felicità al principio: la trama e le date dell’instore tour.

Dalla musica pop e cantautorale alla letteratura il passo non è tanto lungo per chi, come Tiziano Ferro, ha sempre messo al primo posto la scrittura. L’artista di Latina, in attesa di poter risolvere il suo problema di salute, ha annunciato finalmente l’uscita del suo primo romanzo: La felicità al principio.

Un libro differente dai precedenti. Stavolta infatti il cantautore ha deciso di mettere da parte le autobiografie per dedicarsi a un vero e proprio romanzo, alla narrativa, mondo che lo ha sempre affascinato e con cui ha voluto mettersi alla prova. Un libro che verrà presentato anche dal vivo con quattro date per un instore tour molto particolare, all’interno dei teatri.

Tiziano Ferro pubblica un libro e annuncia l’instore tour

Dopo aver vissuto un grande tour negli stadi, l’artista ha voluto condividere con i suoi fan la notizia della pubblicazione del suo primo romanzo, La felicità al principio. Un libro che si distacca dalle sue precedenti autobiografie, Trent’anni e una chiacchierata con papà del 2010 e L’amore è una cosa semplice del 2012.

Tiziano Ferro

Il volume è in arrivo in tutte le librerie dal 3 ottobre 2023, e sarà presentato con un instore tour nei teatri. Questo il calendario completo:

– 3 ottobre al Teatro Quirino Vittorio Gassman di Roma alle ore 18.30

– 9 ottobre al Teatro Biondo di Palermo alle ore 18.30

– 10 ottobre al Teatro EuropAuditorium di Bologna alle ore 18.30

– 16 ottobre al Teatro Manzoni di Milano alle ore 18.30

La trama del libro di Tiziano Ferro

Insieme all’annuncio è arrivata da parte della casa editrice anche la trama del romanzo, che tratterà un tema molto vicino al vissuto dello stesso Tiziano. Non a caso, il protagonista, Angelo Galassi, è un cantante con problemi di alcol, cibo e identità sessuale incerta. Ufficialmente deceduto in circostanze non chiarite, si nasconde a New York per cercare di riprendere tra mani la sua vita.

Tutto fila liscio fin quando non entra nella sua vita una bambina di quattro anni, frutto di un rapporto d’amore di una notte di quattro anni prima. Una bambina che non parla, ma che imparerà a conoscere pagina dopo pagina, nel corso di un libro in cui verranno svelate le emozioni e i pensieri che Tiziano ha sempre condiviso con i suoi fan fino a oggi attraverso le sue canzoni.