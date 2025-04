La tragica perdita di mio fratello

Carolyn Smith, presidente di giuria di “Ballando con le Stelle”, ha condiviso la sua storia personale in un’intervista con Francesca Fialdini durante una puntata speciale per il 20° anniversario del programma. È stata vittima di bullismo durante la sua infanzia, raccontando episodi dolorosi quando si trasferì fuori Glasgow. A cinque anni, doveva attraversare un ponte per andare a scuola e si sentiva “straniera”. Chiese aiuto ai genitori, ottenendo consigli contrastanti tra la madre, che incoraggiava a parlare, e il padre, più propenso all’azione. Tornata a Glasgow, subì un’altra forma di bullismo, avendo difficoltà a integrarsi in un nuovo sistema scolastico. Una volta che sua madre notò il suo stato d’animo, Carolyn trovò la forza di reagire e non subì più molestie.

In un altro passaggio dell’intervista, Carolyn ha parlato della tragica perdita del suo fratello, avvenuta quando lei aveva dieci anni. Dopo un grave incidente d’auto, il fratello ricevette trasfusioni di sangue infetto e morì a 27 anni, lasciando un grande vuoto nella sua vita. Il dolore di questa esperienza è rimasto con lei, specialmente dopo la scoperta che l’ospedale dove ricevette le trasfusioni era stato chiuso per uno scandalo. Carolyn ha riflettuto su una frase di Papa Francesco, “siate coreografi della danza della vita”, sottolineando l’importanza di essere creativi e fare scelte personali. Questa intervista ha messo in luce la resilienza di Carolyn e la sua capacità di affrontare le sfide della vita, ispirando anche gli altri.