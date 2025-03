La tragica morte di Dawn Brancheau

La tragedia avvenuta nel 2010 al SeaWorld di Orlando ha coinvolto l’addestratrice Dawn Brancheau, che è stata brutalmenteattaccata e uccisa dall’orca Tilikum durante uno dei suoi spettacoli. Mentre i visitatori pranzavano e assistevano alla performance, l’orca, famosa per il suo problematico passato, ha aggredito la Brancheau, causando incredulità e terrore tra gli astanti. Dawn, con una carriera di 15 anni al parco, era una grande appassionata di cetacei, laureata in psicologia e comportamento animale. Durante il suo lavoro, aveva già compreso i pericoli associati agli animali marini, in particolare Tilikum, responsabile di altre due morti in precedenza.

Il suo spettacolo “Dine with Shamu” era molto popolare, ma il giorno della tragedia è terminato in modo devastante: dopo essere stata afferrata dall’orca, Dawn è rimasta sott’acqua per 45 minuti, nonostante i tentativi disperati dei presenti di distrarre Tilikum. La causa della morte è stata l’annegamento e il trauma subito. Dopo l’incidente, l’OSHA ha introdotto nuove misure di sicurezza, ma la polemica riguardo le condizioni di vita degli animali in cattività è continuata, alimentata da film documentari come “Blackfish”, che criticarono gravemente le pratiche di SeaWorld.

La morte di Dawn ha riacceso il dibattito sul benessere degli animali nei parchi acquatici e ha messo in luce il malessere psicologico di cetacei come Tilikum, costretti a vivere lontano dal loro habitat naturale; un evento inaspettato che ha segnato non solo la vita di molti, ma anche l’operato del parco stesso.