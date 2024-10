La tragedia di Matilde Lorenzi: cordoglio di Crosetto per una giovane promessa dello sci

È morta Matilde Lorenzi, una giovane promessa dello sci azzurro, in seguito a un grave incidente avvenuto durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. La 19enne è caduta mentre percorreva una pista e le sue condizioni apparvero subito gravi. In seguito alla caduta, Lorenzi è stata intubata e trasportata in elisoccorso all’ospedale San Maurizio di Bolzano, ma non è sopravvissuta. La notizia del suo decesso è stata diffusa dal Ministero della Difesa, che ha espresso profondo cordoglio per la sua perdita.

Lorenzi era un’atleta dell’esercito italiano e faceva parte della squadra junior femminile. Durante la sua carriera, ha ottenuto risultati significativi, piazzandosi sesta e ottava ai mondiali di Chatel e vincendo il titolo italiano in superG sia per la categoria Assoluto che per quella Giovani a Sarentino nel marzo 2024. Originaria di Villarbasse, in provincia di Torino, Matilde avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre.

Il tragico incidente si è verificato sulla pista Gravand G1 nella valle Senales. Durante l’allenamento, gli sci della giovane si sarebbero divaricati, causando una perdita di contatto con il suolo e una rovinosa caduta. Lorenzi ha urtato il volto contro il ghiaccio, mentre uno degli sci si sarebbe sganciato durante l’impatto, sbalzandola fuori dalla pista. I soccorsi sono arrivati prontamente, ma purtroppo le sue condizioni erano già molto gravi.

Le indagini sull’incidente sono gestite dai Carabinieri del Centro di addestramento di Selva Val Gardena, che stanno raccogliendo ulteriori informazioni per chiarire la dinamica dell’accaduto. La scomparsa di Matilde Lorenzi ha suscitato un’ondata di emozione e solidarietà, sia tra i suoi familiari che tra i colleghi atleti, che la ricordano come una grande promessa dello sport italiano. La comunità sportiva piange una giovane talentuosa, che avrebbe potuto regalare grandi soddisfazioni nel suo percorso sportivo.