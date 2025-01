La tragedia di Luca Palmegiani: ultime parole sui social e il dolore degli amici a Roccaraso

Forza Italia è in lutto per la morte di Luca Palmegiani, militante di 25 anni di Latina, trovato senza vita di fronte all’hotel Swisse di Roccaraso, dove si trovava per partecipare alla manifestazione “Azzurri in vetta”. La kermesse dell’11 e 12 gennaio è stata annullata. Palmegiani è caduto dal terzo piano, e sembra che il gesto sia da collegare a un suicidio. Prima di morire, ha condiviso post su Instagram esprimendo il suo dolore e il desiderio di porre fine alla sua vita.

Nei messaggi, Luca esprimeva la sua sofferenza, lasciando intendere di sentirsi intrappolato: “Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime”. Ha anche scritto un commovente saluto alla nonna, rivelando il suo affetto per lei e il desiderio di non farle soffrire ulteriormente. Ha dedicato parole d’amore alla sua fidanzata, Moca, affermando: “Se mi lasci anche tu morirei comunque. Ti amo piccolina mia”. Infine, ha salutato amici e membri del partito, chiedendo di ricordarlo con un sorriso.

La reazione degli amici è stata di incredulità e profondo dolore. Alcuni utenti sui social, dopo aver letto i suoi post, hanno avvisato i familiari. Dopo la notizia della sua morte, gli amici hanno espresso il loro sgomento, con commenti che riflettevano il loro dispiacere e la loro impotenza nel non aver notato il suo grido d’aiuto. “Luca, perché? Non ho parole”, ha scritto un amico, mentre un altro ha insistito sul fatto che esiste sempre una soluzione a ogni problema.

L’amica Marica ha condiviso un lungo messaggio, sottolineando quanto fosse speciale Luca e lamentando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa. “Ci sono tanti ragazzi che soffrono dentro silenziosamente”, ha detto Salvatore, evidenziando la necessità di ascoltare e sostenere chi è in difficoltà. Anche esponenti di spicco di Forza Italia hanno espresso le loro condoglianze e il loro dolore per la perdita di un giovane promettente. Luca Palmegiani rimarrà nella memoria di chi lo conosceva come una persona straordinaria.