La tragedia di Brema italiana

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

La nazionale italiana di nuoto diretta al meeting di Brema perse la vita in un incidente aereo 60 anni fa. L’aereo Lufthansa si schiantò durante la fase di atterraggio presso l’aeroporto di Brema, causando la morte di tutti i 42 passeggeri e dei 4 membri dell’equipaggio.

Tra le vittime vi erano sette giovani e promettenti nuotatori italiani: Bruno Bianchi, Dino Rora, Sergio De Gregorio, Amedeo Chimisso, Luciana Massenzi, Carmen Longo e Daniela Samuele, che aveva solo 16 anni. Erano presenti sul volo anche l’allenatore Paolo Costoli e il giornalista Nico Sapio, telecronista Rai.

La Tragedia di Brema viene considerata la pagina più triste del nuoto italiano. Le dinamiche dell’incidente non furono mai chiarite. La Gazzetta dello sport titolò “Che cosa abbiamo perduto” dopo la tragedia.

A 60 anni dalla tragedia, Firenze ha dedicato una giornata per commemorare le 46 vittime. La giornata di commemorazione è iniziata con la deposizione di una corona in memoria di Paolo Costoli all’ingresso della piscina comunale a lui intitolata. L’evento è proseguito nel pomeriggio nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, con un evento dedicato alla celebrazione dello sport fiorentino e delle sue eccellenze.

Il potere del silenzio in Italia
