La tragedia della presenza nel teatro di Testori in Italia

L’assenza è il tema centrale dei “Tre Lai” di Giovanni Testori. Questa assenza, profondamente emotiva, è legata alla morte e non a una semplice distanza. Testori compose queste opere durante gli ultimi mesi della sua vita, descrivendole come tre espressioni di amore, associabili a canti funebri. In esse, carne e gesto plasmano una parola carica di fervore e disperazione, caratterizzata da un continuo intreccio di lingue, suoni e dialetti.

Attualmente, la trilogia ha intrapreso un percorso di successo grazie all’interpretazione di Arianna Scommegna, che ha messo in scena due dei tre titoli, “Cleopatràs” e “Mater strangosciàs”. Queste opere sono diventate fondamentali nel repertorio della compagnia ATIR e hanno portato Scommegna a vincere diversi premi, ricevendo ovunque accoglienze calorose.

Dal 16 al 19 settembre, il Teatro Fontana ospiterà “Mater strangosciàs”, ultimo dei Tre Lai e considerato un vero testamento spirituale di Testori. In questa rappresentazione, la protagonista è una Madonna umile e semplice della Valassina, che esprime il suo dolore per la morte del figlio e il suo sacrificio, interrogandosi sul destino degli uomini. Parla in un vivace dialetto brianzolo, accompagnata in scena dalla fisarmonica di Giulia Bertasi.

Questa produzione indipendente ha acquisito un posto di rilievo nel panorama teatrale, merito della regia di Gigi Dall’Aglio. Sebbene siano passati cinque anni dalla sua prima, il suo rigore e la sua onestà intellettuale continuano a mancare nel teatro contemporaneo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito teatrofontana.it.