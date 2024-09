La tragedia del bambino schiacciato a Ozieri non ferma la festa patronale e il concerto di Fedez: un contrasto straziante

La tragedia di Gioele Putzu, un bambino di dieci anni morto schiacciato da una porta di calcio a Ozieri, ha profondamente toccato la comunità locale. L’incidente si è verificato il 14 settembre in un campo sportivo mentre Gioele giocava con amici. Il bambino, originario di Olbia, si trovava a Ozieri per festeggiare la festa patronale della Beata Vergine del Rimedio, tornando al paese dei nonni.

Nonostante il grave lutto, i festeggiamenti hanno continuato come da programma, inclusa l’esibizione gratuita di Fedez, che ha richiamato migliaia di spettatori da tutta la Sardegna. Gli organizzatori della festa hanno pubblicamente espresso il loro cordoglio per la famiglia di Gioele, sottolineando che la manifestazione sarebbe proseguita per motivi organizzativi. Il sindaco di Ozieri, Marco Peralta, ha descritto la situazione come un dolore incommensurabile e ha espresso solidarietà alla famiglia del bambino.

La decisione di mantenere il programma della festa ha suscitato polemiche tra i cittadini, con molti che hanno criticato questa scelta ritenendola inappropriata. Diversi utenti sui social media hanno definito la situazione “vergognosa” e hanno chiesto l’annullamento dell’evento. Le autorità di pubblica sicurezza, tuttavia, hanno giustificato la loro scelta, affermando che non era necessario sospendere l’evento per motivi di ordine pubblico.

Durante il concerto, Fedez ha onorato la memoria di Gioele osservando un minuto di silenzio prima di iniziare la sua esibizione. Il rapper ha anche condiviso sui social di aver appreso dell’incidente solo pochi minuti prima di salire sul palco, rendendo il momento ancor più toccante sia per lui che per i presenti.

In sintesi, la comunità di Ozieri si è trovata a fare i conti con una tragedia che ha colpito profondamente tutti, mentre le tradizioni e i festeggiamenti sono proseguiti, accendendo un dibattito sulla sensibilità e sull’opportunità di celebrare in simili circostanze.