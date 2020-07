Guns N’ Roses: il celebre Greatest Hits multi-platino della band americana è in arrivo per la prima volta in versione vinile.

Grande notizia per i fan dei Guns N’ Roses e per i collezionisti: è in arrivo il celebre Greatest Hits della band di Axl Rose e Slash per la prima volta in vinile. Una vera chicca, che arriverà nei negozi il 25 settembre 2020 in una doppia versione in vinile con un contenuto extra molto atteso dai più fedeli appassionati del gruppo americano.

Guns N’ Roses: Greatest Hits in vinile

Il Greatest Hits della band losangelina di Axl Rose arriva per la prima volta in vinile a settembre. La storica raccolta sarà disponibile in una doppia versione: una con doppio LP nero 180 grammi, l’altra in un’edizione limitata su doppio LP colorato oro con schizzi rossi e bianchi.

Guns N’ Roses

All’interno del vinile del Greatest Hits sarà presente anche il singolo Shadow of Your Love, registrato sul finire del 1986 e pubblicato nel 2018 in occasione della riedizione dell’album Appetite for Destruction.

Di seguito il video di Shadow of Your Love:

Guns N’ Roses: la tracklist del Greatest Hits

Raccolta tra le più vendute di tutti i tempi, Greatest Hits dei Guns è uscito per la prima volta nel 2004, debuttando al terzo posto nella classifica Billboard 200. Fino a questo momento ha conquistato 4 dischi di platino europei, 2 italiani, 7 inglesi e 5 americani. Questa la tracklist della versione originale:

1 – Welcome to the Jungle

2 – Sweet Child o’ Mine

3 – Patience

4 – Paradise City

5 – Knockin’ on Heaven’s Door (cover di Bob Dylan)

6 – Civil War

7 – You Could Be Mine

8 – Don’t Cry

9 – November Rain

10 – Live and Let Day (cover di Paul McCartney e gli Wings)

11 – Yesterdays

12 – Ain’t It Fun (cover dei Dead Boys)

13 – Since I Don’t Have You (cover degli Skyliners)

14 – Sympathy for the Devil (cover dei Rolling Stones)