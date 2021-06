Jack Savoretti, Europiana: la data di uscita e la tracklist del nuovo album del cantautore, accompagnato da un tour europeo.

Sono passati due anni dal successo di Singing to Strangers, brano in grado di debuttare al primo posto nella classifica del Regno Unito. Era l’ultimo singolo ufficiale di Jack Savoretti. Finora. Il cantautore britannico più amato in Italia sta infatti per tornare con un nuovissimo album. S’intitola Europiana, e sarà accompagnato anche da un lungo tour dal vivo in giro per l’Europa, Italia compresa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova uscita.

Jack Savoretti, Europiana: la data di uscita e la tracklist

Per poter ascoltare il nuovo lavoro dell’artista di origine italiana non dovremo aspettare poi molto. La pubblicazione è prevista per il 25 giugno 2021. A anticiparlo è già arrivato un nuovo singolo, Who’s Hurting Who, con l’accompagnamento di un grande Nile Rodgers, pezzo esemplare del sound danzereccio, vintage ma anche moderno, del nuovo lavoro sulla lunga distanza di Jack.

Jack Savoretti (ph credits Chris Floyd)

Le suggestioni che hanno ispirato Jack sono quelle tipiche del suo stile e del suo animo: eleganza, romanticismo, voglia di rilassarsi sulle spiagge dorate, con il cielo limpido e un bicchiere di vino per accompagnare un tramonto poetico. Questo il mood del cantautore, che ha creato il suo Europiana nella propria casa insieme alla sua band di fiducia e alla sua famiglia, la moglie e i figli, che sono stati inseriti nei cori di ben tre brani.

Questa la tracklist del nuovo lavoro:

1 – I Remember Us

2 – Secret Life

3 – Who’s Hurting Who

4 – When You’re Lonely

5 – More Than Ever

6 – Too Much History

7 – Dancing in the Living Room

8 – Each and Every Moment

9 – The Way You Said Goodbye

10 – Calling Me Back to You

11 – War of Words

Jack Savoretti in tour nel 2022: le date italiane

Sono per il momento quattro gli appuntamenti annunciati nel nostro paese dal cantautore britannico nell’ambito del suo nuovo tour 2022. Si parte il 25 febbraio 2022 dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, si prosegue il 28 febbraio al Teatro Verdi di Firenze, si passa il 1° marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma e si conclude il 5 marzo al Teatro Europauditorium di Bologna. Prevista una data anche in Svizzera, a Zurigo, per chi volesse uscire dai confini. Per il resto, ci saranno tanti appuntamenti sparsi in Europa, con la gran parte delle date organizzate nel Regno Unito, tra Cardiff, Londra e tutte le principali città inglesi. I biglietti sono disponibili sui punti vendita autorizzati.

Di seguito il video ufficiale di Who’s Hurting Who: