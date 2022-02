Ariete, Specchio: la data di uscita e la tracklist dell’album di debutto della cantautrice romana classe 2002.

Una big tra i giovani, pronta a fare il suo debutto ufficiale sul mercato per confermare tutte le speranze poste su di lei. Ariete sta per rompere il ghiaccio nella sua carriera, fin qui esaltante, ma ancora priva del guizzo capace di trasformarla in un’artista in grado di reggere l’impatto con il mainstream. Dopo il successo dei suoi primi EP, la cantautrice classe 2002 sta per lanciare Specchio, il suo primo album, ricco di feat importanti e di canzoni pronte a diventare virali tra i suoi fan. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla tracklist.

Ariete, Specchio: data di uscita

Specchio è il primo album ufficiale nella carriera della giovane Ariete. Il disco è in uscita il 25 febbraio, al pari di tanti altri lavori importanti per la musica italiana, dal nuovo di Cesare Cremonini a quello di Irama.

Ariete, Specchio

All’interno dell’album, una prova di maturità per una cantante che prova a simboleggiare la generazione Z in Italia, come fatto, in un’altra dimensione, da Billie Eilish a livello planetario, saranno presenti 11 canzoni inedite. Disco schietto e semplice, autentico e diretto, nel tipico ‘bedroom pop’ già proposto da Ariete nel corso della sua carriera, utilizza immagini simboliche o concrete per raccontare momenti della vita di una teenager alle prese con i primi tormenti frutto della fragilità di un’età non semplice. Ad accompagnarla in questo breve viaggio, anche alcuni artisti, più o meno coetanei, che già hanno avuto modo di affrontare le difficoltà del salto tra i big della musica italiana.

La tracklist di Specchio

Si guarda allo Specchio per vedere la propria immagine riflessa, un’immagine nuova, così lontana e diversa da quella abituale, forse. O ci trasporta nel suo specchio, moderna Alice in un paese che di meraviglie da offrire non ne ha poi molte. Malinconia e nostalgia si mescolano nel prodotto di un’artista che ha già dimostrato di andare oltre le tipiche problematiche della propria età, di superare le barriere che delimitano il sentire degli adulti da quello dei ragazzi, e di diventare perciò in grado di colpire al cuore tutti, indistintamente.

Di seguito la tracklist:

1 – Giornate noiose

2 – Club

3 – Cicatrici (feat. Madame)

4 – L

5 – Castelli di lenzuola

6 – Specchio (interludio)

7 – Avviso

8 – Quella prima

9 – Fragili (feat. Franco126)

10 – Spifferi

11 – Iride

Di seguito il video di L: