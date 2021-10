Zucchero, Discover: uscita e tracklist del nuovo album del cantautore emiliano, il primo disco di cover della sua carriera.

C’è sempre una prima volta. Anche per un artista esperto come Zucchero. Una delle poche cose che mancavano alla carriera di uno dei cantautori italiani più amati del mondo era un album di cover. Detto, fatto. A distanza di due anni da D.O.C., il bluesman emiliano è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura con Discover. Un lavoro che presenterà cover di alcuni dei brani che hanno segnato maggiormente il suo percorso discografico. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo lavoro.

Zucchero

Zucchero, Discover: il primo album di cover

La data da segnare con un circoletto rosso se si è fan del grande artista emiliano è il 19 novembre. Il nuovo disco di Sugar sarà anciticipato da un primo singolo, e che singolo: la sua versione di Follow You Follow Me, grande classico dei Genesis ancora di epoca Peter Gabriel.

All’interno del nuovo album si uniscono le due anime di Zucchero, quella melodica italiana e le sue radice profondamente blues. Saranno presenti nella tracklist anche importanti collaborazioni, come quella con Bono in Canta la vita, versione italiana di Let Your Love Be Know, e poi ancora Elisa nella nuova versione della sua Luce. Ci sarà anche Mahmood con Natural Blues. Guest star è poi Fabrizio De André, in un duetto virtuale sulle note dell’emozionante Ho visto Nina volare.

Discover di Zucchero: copertina e tracklist

Il nuovo album di Zucchero sarà disponibile sia in CD che in vinile, in tante versioni per tutti i gusti. La tracklist presenterà tantissimi brani leggendari, riletti da Sugar in una versione decisamente personale. Queste le canzoni presenti in Discover:

1 – Amore adesso (No Time for Love Like Now)

2 – Canta la vita (Let Your Love Be Known) con Bono

3 – The Scientist (Coldplay)

4 – Wicked Game (Chris Isaak)

5 – Luce con Elisa

6 – Follow You, Follow Me (Genesis)

7 – Natural Blues con Mahmood

8 – Fiore di maggio (Fabio Concato)

9 – Human (Rag ‘n’ Bone Man)

10 – Con te partirò (Andrea Bocelli)

11 – High Flyin’ Bird (Jefferson Airplane)

12 – Ho visto Nina volare con Fabrizio De André

13 – Lost Boys Calling (Roger Waters)

Queste invece le bonus tracks presenti nella versione box:

14 – Old Town Road (Lil Nas X)

15 – Motherless Child (Odetta)

16 – Lotus Flower (Radiohead) con Hotei

17 – Silent Night

18 – Everybody’s Got to Learn Sometime (The Korgis) con Ben Zucker

Di seguito la copertina: