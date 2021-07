Pop Smoke, Faith: la tracklist e tutti i dettagli sul nuovo album del rapper ucciso nel febbraio 2020.

Pop Smoke ci ha lasciati da oltre un anno, ma la sua musica continua ancora a risuonare nelle radio di tutto il mondo, a vibrare nelle nostre orecchie e nei nostri cuori. A distanza di un anno dal primo disco postumo, è arrivato in streaming e nei negozi il secondo lavoro del rapper pubblicato dopo la sua morte. S’intitola Faith ed è stato accolto con grande entusiasmo dalla critica americana. Scrive ad esempio Pitchfork: “Pop Smoke conserva l’intensità che l’ha reso grande“. Solo un piccolo antipasto della grandezza di un artista che continua a rivoluzionare la musica hip hop americana.

Faith è il nuovo album postumo di Pop Smoke

Dopo il debutto straordinario di Shoot for the Stars Aim for the Moon, arriva il 16 luglio in streaming in nuovo disco postumo di una delle stelle più brillanti della musica americana. Un disco che contiene al suo interno anche il singolo Demeanor, brano estivo in collaborazione con Dua Lipa.

Pop Smoke Faith

Ad arricchire un disco molto atteso dai fan una tracklist ricca di grandissimi nomi. Non solo la principessa del pop britannico, ma anche Pharrell, Kid Cudi, Kanye West, Pusha T, Future, Rick Ross, The-Dream, 42 Dugg, 21 Savage, Rah Swish, Beam, Bizzy Banks, Takeoff, Lil Tjay, Swae Lee, Chris Brown, Quavo, Kodak Black e Travi.

La tracklist di Faith

Dopo il tanti riconoscimenti conquistati nel 2020 e a inizio 2021, tra cui cinque dischi di platino e diverse nomination ai Grammy, oltre a 20 miliardi di stream in tutto il mondo, Pop Smoke continua a regalare nuove emozioni ai fan con un disco ricco e denso di significato. Di seguito la tracklist:

1 – Good News

2 – More Time

3 – Tell the Vision (feat. Kanye West e Pusha T)

4 – Manslaughter (feat. Rick Ross e The-Dream)

5 – ‘Bout a Million (feat. 42 Dugg e 21 Savage)

6 – Brush Em (feat. Rah Swish)

7 – Top Shotta (feat. Beam, Pusha T e Travi)

8 – 30 (feat. Bizzy Banks)

9 – Beat the Speaker

10 – Coupe

11 – What’s Crackin (feat. Takeoff)

12 – Genius (feat. Lil Tjay e Swae Lee)

13 – Mr. Jones (feat. Future)

14 – Woo Baby Interlude

15 – Woo Baby (feat. Chris Brown)

16 – Demeanor (feat. Dua Lipa)

17 – Spoiled (feat. Pharrell)

18 – 8-Ball (feat. Kid Cudi)

19 – Back Door (feat. Quavo & Kodak Black)

20 – Merci Beaucoup

Di seguito l’audio ufficiale di Demeanor: