Michael Bublé, Higher: la data di uscita, la tracklist e i duetti del crooner canadese, a tre anni da Love.

Tre anni dopo, riecco Michael Bublé. Stavolta non dovremo aspettare il prossimo Natale per ‘scongelare’ il crooner canadese più amato della storia. L’artista è infatti pronto a dare un erede all’album Love, un nuovo disco in uscita tra poche settimane. L’annuncio è stato dato dallo stesso cantautore, attraverso un comunicato ufficiale e i suoi canali social. Andiamo a scoprire la data di uscita, i duetti e la tracklist.

Michael Bublé, Higher: la data di uscita

Il 46enne cantante canadese ha annunciato l’arrivo della sua undicesima prova sulla lunga distanza in carriera. L’album, anticipato dal singolo I’ll Never Not Love You, sarà pubblicato in versione digitale e fisica il prossimo 25 marzo.

Michael Bublé

All’interno del disco, che includerà 13 canzoni, saranno presenti anche alcuni duetti importanti per il crooner canadese, oltre alle immancabili cover. L’artista di Home incrocerà la sua voce con il leggendario Willie Nelson e canterà un brano di Paul McCartney. Ci sarà spazio però anche per tre brani inediti scritti dallo stesso Bublé, compreso il singolo appena pubblicato:

La tracklist di Higher

“Questa volta mi sono aperto completamente a provare cose nuove“, ha dichiarato Bublé in un comunicato stampa, aggiungendo: “Ho scavato più a fondo mentre lavoravo e mi circondavo dei più grandi produttori di musica del pianeta con grande immaginazione“. Nel disco hanno infatti unito le forze con lui nomi importanti come Ryan Tedder, Bob Rock e tanti altri straordinari musicisti.

Di seguito la tracklist integrale:

1 – I’ll Never Not Love You

2 – My Valentine

3 – A Nightingale Sang in Berkeley Square

4 – Make You Feel My Love

5 – Baby I’ll Wait

6 – Higher

7 – Crazy (feat. Willie Nelson)

8 – Bring It On Home to Me

9 – Don’t Get Arund Much Anymore

10 – Mother

11 – Don’t Take Your Love from Me

12 – You’re My First, My Last, My Everything

13 – Smile