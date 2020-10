Izi, Riot: la tracklist e tutti gli ospiti del nuovo album del rapper genovese, che invita alla rivolta per uscire da ogni stereotipo.

Izi è tornato con un nuovo album. Il 30 ottobre il rapper genovese ha pubblicato Riot, un disco fondamentale per la sua carriera. In tredici tracce l’artista ci propone uno sguardo unico sull’attualità ma anche un invito alla rivolta attraverso la musica per abbattere barriere, stereotipi e automazione. A fargli compagnia per l’occasione c’è praticamente tutto il gotha del rap italiano attuale: da Fabri Fibra a Gué Pequeno, passando per l’ereditiera Elettra Lamborghini.

Izi, Riot: il nuovo album

Diego Germini riparte da qui con il suo quarto album in studio dopo Fenice del 2016, Pizzicato del 2017 e Aletheia del 2019. Ad aiutarlo nella costruzione di questo disco sono presenti alcuni dei producer più importanti d’Italia: da Sick Luke a David Ice, fino ad arrivare a nomi internazionali come Sean Da Firtz, La$$a e altri ancora.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/hip-hop-rap-microfono-musica-264396/

Soprattutto sono però gli artisti a rendere speciale e ricchissimo il suo album. Da Gué Pequeno a Fabri Fibra, da Gemitaiz, MadMan e Dargen D’Amico, c’è praticamente tutto il meglio della scena attuale in un disco destinato a spaccare le classifiche di Spotify e delle altre piattaforme streaming.

Izi: la tracklist di Riot

Questa la tracklist ufficiale del nuovo ricchissimo album del rapper:

1 – Intro (feat. Dax)

2 – Al Pacino (feat. IDK)

3 – Matrix (feat. Nayt)

4 – Domani (feat. Federica Abbate e Piccolo G)

5 – Miami Ladies (feat. Elettra Lamborghini e Gué Pequeno)

6 – Flop (feat. Leon Faun)

7 – Pazzo (feat. Fabri Fibra)

8 – Foto (feat. Gemitaiz e MadMan)

9 – S8 K4SS4 (feat. Benny Benassi e Dargen D’Amico)

10 – Pusher (feat. Guesan e Vaz Tè)

11 – Faya (feat. Maestro e Sav12)

12 – Peligro (feat. Disme)

13 – Parigi

Di seguito il video di Pusher:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/hip-hop-rap-microfono-musica-264396/