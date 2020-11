Mina, Italian Songbook: la tracklist dell’album Cassiopea e Orione, primi due capitoli di un progetto dedicato alla grande musica italiana.

Nuovo disco in arrivo per Mina. La Tigre di Cremona sta per tornare con un doppio album dedicato alla grande musica italiana, con interpretazioni già pubblicate dalla cantante cremonese più un paio d’inediti. S’intitola Italian Songbook ed è una raccolta disponibile sia in formato CD che in formato vinile. Una nuova uscita di grande prestigio che sarà articolata in due singole uscite, Cassiopea e Orione, primi due capitoli di un progetto più ampio che ci accompagnerà nei prossimi anni.

Mina, Italian Songbook: gli inediti

I titoli inediti presenti nei due album, uno per ogni disco, sono Nel cielo dei bars, brano scritto da Fred Buscaglione e Leo Chiosso e pubblicato per la prima volta dal grande artista piemontese nel 1959. Il brano, cantato in passato da grandi nomi come Ornella Vanoni, sarà presente nella tracklist di Orione.

All’interno di Cassiopea come inedito troveremo invece Un tempo piccolo, brano scritto da Franco Califano con Antonio Gaudino e Alberto Laurenti e pubblicato per la prima volta come traccia d’apertura di Non escludo il ritorno del 2005. Nello stesso anno è stato riletto anche dai Tiromancino.

La tracklist di Italian Songbook

Questa la tracklist di Cassiopea:

1 – Cassiopea

2 – La lontananza

3 – Vento nel vento

4 – Caruso

5 – Oro/La canzone del sole

6 – I migliori anni della nostra vita

7 – Canzoni stonate

8 – Fortissimo

9 – Malafemmena

10 – Volami nel cuore

11 – Con te sarà diverso

12 – Compagna di viaggio

13 – Volevo scriverti da tanto

14 – L’uomo dell’autunno

15 – Un tempo piccolo

Questa invece la tracklist di Orione:

1 – Parlami d’amore Mariù

2 – Io domani

3 – Una lunga storia d’amore

4 – L’importante è finire

5 – Il cielo in una stanza

6 – Che m’importa del mondo

7 – Va bene, va bene così

8 – Amara terra mia

9 – Ricominciamo

10 – Almeno tu nell’universo

11 – Portati via

12 – Questa canzone

13 – La sola ballerina che tu avrai

14 – Oggi sono io

15 – Nel cielo dei bars

Di seguito il video di Oggi sono io di Mina:

