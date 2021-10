X Factor Mixtape Vol. 2: la tracklist con tutte le canzoni dei concorrenti arrivati fino ai Live nell’edizione 2021 di X Factor.

Nuovo X Factor, nuovo mixtape. A un anno di distanza dalla compilation di grande successo lanciata per la prima volta nel 2020, il talent ha ripetuto l’operazione. Dal 29 ottobre è in streaming X Factor Mixtape Vol. 2, un nuovo disco pubblicato da Sony Music Italy. Si tratta semplicemente della raccolta dei brani inediti presentati da tutti i dodici concorrenti arrivati fino alla fase finale del talent, quella dei Live, canzoni eseguite proprio durante la prima puntata dal vivo.

X Factor Mixtape Vol. 2: la raccolta degli lineidti

Anche quest’anno il talent di Sky ha deciso di dare spazio eguale a tutti i propri concorrenti, anche a quelli che saranno costretti ad abbandonare lo show già durante le prime puntate. Gli artisti arrivati fino a questo punto potranno far ascoltare a tutti i fan della trasmissione i loro brani inediti, per conquistare una fetta di pubblico necessaria per le loro carriere, al di là del percorso all’interno del programma.

La tracklist dell’X Factor Mixtape Vol. 2

Scopriamo insieme tutte le canzoni presenti nel volume 2 del Mixtape, con tutti i produttori che hanno lavorato con gli artisti ai loro brani inediti:

1 – gIANMARIA / I suicidi (prod. Bias)

2 – Baltimora / Altro (prod. Baltimora, Sixpm, Jacopo Volpe ed Enrico Brun)

3 – Erio / Amore vero (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Erio, Yakamoto Kotzuga)

4 – Nika Paris / Tranquille (prod. Taketo Gohara)

5 – Fellow / Fire (prod. Taketo Gohara)

6 – Karakaz / Useless (prod. Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun e Luigi Pianezzola)

7 – Vale LP / Chéri (prod. Frenetik&Orang3)

8 – Le Endrigo / Cose più grandi di te (prod. Frenetik&Orang3)

9 – Mutonia / Rebel (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Daniele Tortora)

10 – Versailles / Truman Show (prod. Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun, Federico Nardelli, Giordano Colombo)

11 – Bengala Fire / Valencia (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Tommaso Colliva)

12 – Westfalia / Goblin (prod. Vincenzo Destradis, Jacopo Moschetot, Davide Paulis, Enrico Truzzi)

