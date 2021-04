Taylor Swift, Fearless: la tracklist della nuova versione dell’album della cantante, ripubblicazione del disco che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Taylor Swift ha rotto definitivamente gli indugi. Sui social ha pubblicato la tracklist ufficiale di Fearless (Taylor’s Version), la riedizione del disco che l’ha resa famosa in tutto il mondo, in arrivo sui mercati musicali il 9 aprile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo importante progetto dell’artista americana.

Taylor Swift presenta la riedizione di Fearless

Un lavoro mastodontico quello portato avanti dalla cantautrice. All’interno del disco sono presenti ben 27 brani registrati in una nuova versione, tra pezzi classici della sua discografia, qualche live e inediti come That’s When, brano inciso insieme al cantautore australiano Keith Urban.

Taylor Swift

In totale delle 27 tracce saranno ben sei gli inediti, canzoni scritte nel 2008 ma mai pubblicate finora. Tra queste You All Over Me con Maren Morris, già piubblicato dall’artista come singolo nelle ultime settimane.

Taylor Swift: la tracklist di Fearless

Andiamo a scoprire la tracklist completa dell’album:

1 – Fearless

2 – Fifteen

3 – Love Story

4 – Hey Stephen

5 – White Horse

6 – You Belong With Me

7 – Breathe (feat. Colbie Caillat)

8 – Tell Me Why

9 – You’re Not Sorry

10 – The Way I Loved You

11 – Forever & Always

12 – The Best Day

13 – Change

14 – Jump Then Fall

15 – Untouchable

16 – Forever & Always (piano version)

17 – Come In With the Rain

18 – Superstar

19 – The Other Side of the Door

20 – Today Was a Fairytale

21 – You All Over Me (feat. Maren Morris)

22 – Mr. Perfectly Fine

23 – We Were Happy

24 – That’s When (feat. Keith Urban)

25 – Don’t You

26 – By Bye Baby

27 – Love Story (Elvira Remix)

Di seguito il post con la copertina e tutte le informazioni sul nuovo album della popstar americana: