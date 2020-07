Lucio Battisti, Rarities: la tracklist della nuova raccolta dedicata al cantautore, contenente rarità, versioni alternative e b-side.

Lucio Battisti torna a rivivere nel nuovo cofanetto Rarities, una raccolta che presenta al suo interno rarità, singoli, versioni alternative e b-side provenienti dall’immensa carriera del grande cantautore di Poggio Busstone. Sedici brani per tornare ad emozionarsi con la voce e il talento di uno degli artisti più importanti e amati nella storia della musica italiana.

Lucio Battisti: Rarities

La nuova raccolta del cantautore è in arrivo il 25 settembre e sarà disponibile in due versioni: una CD e una LP, entrambe con un commento traccia per traccia. Tra le sedici rarità presenti nel cofanetto vanno sottolineate l’extended version di Pensieri e Parole, il brano Le formiche scritto per Wilma Goich, ma anche La farfalla impazzita, presentata a Sanremo nel 1968 da Johnny Dorelli e il grande Paul Anka.

Presenti anche alcuni brani in lingua straniera. Ad esempio, troviamo To Feel in Love e Only, versioni inglesi di Amarsi un po’ e Soli. Ma c’è spazio anche per canzoni in lingua francese, come Les jardines de septembre, e canzoni in lingua spagnola, come Una muchacha por amigo.

Lucio Battisti, Rarities: la tracklist

Sedici tracce rare, alcune inedite, altre mai pubblicate su album, tutte raccolte in un’unico cofanetto destinato ai grandi fan di Battisti, ma anche a chi abbia voglia di scoprire la sua musica attraverso episodi meno conosciuti.

Ecco la tracklist completa:

1 – Pensieri e parole (extended version)

2 – Per una lira

3 – Vendo casa

4 – Le formiche

5 – La spada nel cuore

6 – La folle corsa

7 – Perché dovrei

8 – La farfalla impazzita

9 – Il mio bambino

10 – Les jardines de septembre

11 – Toujours plus belle

12 – Ma chanson de liberté

13 – La colina de las cerezas

14 – Una muchacha por amigo

15 – To Feel in Love

16 – Only

Di seguito l’audio di To Feel in Love:

