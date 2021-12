Island x Xmas: le migliori canzoni natalizie pubblicate dalla celebre etichetta discografica di artisti come Elettra Lamborghini.

Ami le canzoni natalizie? Non ti bastano le playlist generiche presenti sulle principali piattaforme di streaming musicale? Allora il regalo che fa per te potrebbe essere una compilation. E quella più cool di questo Natale 2021 è Island x Xmas. Selezione dei migliori brani natalizi firmati dalla Island Records, propone alcune delle canzoni più amate di queste festività, cantate da artisti di grande prestigio internazionale, da Elettra Lamborghini a John Legend e Taylor Swift.

Elettra Lamborghini

Le canzoni di Natale dell’Island Records

Come augurare ‘buon Natale’ ai propri amici e parenti più cari? Perché non attraverso le canzoni migliori prodotte dai più grandi artisti al mondo? Il 15 dicembre è arrivato su tutte le piattaforme streaming e nei negozi Island x Xmas, una grande raccolta che mette insieme dieci delle canzoni natalizie più amate del momento, tutte firmate dai migliori nomi presenti nel roster della storica etichetta discografica.

Island x Xmas: la tracklist completa

Ma quali sono le canzoni presenti in questa straordinaria compilation arrivata oggi sul mercato? Scopriamole tutte insieme, da Elettra Lamborghini a DMX:

1 – A mezzanotte (Christmas Song) di Elettra Lamborghini

2 – You Deserve It All di John Legend

3 – Rockin’ Around the Christmas Tree di Justin Bieber

4 – Christmas (Baby Please Come Home) di Keke Palmer, da Sing 2

5 – Make It to Christmas di Alessia Cara

6 – The Christmas Song di Shawn Mendes e Camila Cabello

7 – It’s Christmas Time di Olivia O’Brien

8 – I Need You Christmas dei Jonas Brothers

9 – Christmas Tree Farm di Taylor Swift

10 – Rudolph the Red Nosed Reindeer di DMX

Di seguito il video di A mezzanotte di Elettra Lamborghini: