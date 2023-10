Vasco Rossi, Il sopravvissuto: la tracklist della colonna sonora della serie Netflix dedicata al rocker di Zocca.

Nuovo album per Vasco Rossi. Non si tratta però di un album di inediti, bensì della colonna sonora ufficiale della docuserie Il supervissuto, arrivata su Netflix nelle scorse settimane. Un disco a suo modo molto importante: si tratta del primo della ‘neonata’ Emi Records Italy, la divisione italiana di un’etichetta storica.

In arrivo su tutte le piattaforme streaming e in formato fisico dal 3 novembre, il doppio album sarà formato non solo da brani in studio, ma anche da alcune registrazioni tratte da recenti live del rocker di Zocca.

La colonna sonora di Il supervissuto di Vasco Rossi

Curata da Vince Pastano, con la collaborazione di Maurizio Biancani, la soundtrack della docuserie dedicata alla storia incredibile del Blasco, arriverà nei negozi in formato doppio CD o quadruplo LP, contenente in totale 32 brani (mentre in digitale saranno 50 le canzoni presenti nel lavoro).

Vasco Rossi

I brani presenti sono una selezione di quelli che vengono citati all’interno dei cinque episodi che compongono la breve docu-serie che ripercorre la storia di Vasco, prima di salire su un palco e dietro le quinte. Tra le canzoni scelte per la colonna sonora, ovviamente, anche l’inedito Gli sbagli che fai.

La tracklist della colonna sonora de Il supervissuto

Si tratta molto probabilmente dell’unica uscita discografica del rocker di Zocca prima del suo prossimo tour negli stadi italiani. Un tour che al momento è formato da due sole tappe, ma con tante date già annunciate: il 7, l’8, l’11, il 12, il 15, il 19 e il 20 giugno sarà protagonista allo Stadio San Siro di Milano, il 25, il 26 e il 30 giugno si esibirà invece allo Stadio San Nicola di Bari.

Di seguito la tracklist:

1 – Gli sbagli che fai

2 – Ed il tempo crea eroi (live – Modena Park)

3 – Jenny è pazza (live – Rewind)

4 – Albachiara (live – Fronte del palco)

5 – Colpa d’Alfredo (live – Modena Park)

6 – Anima fragile (live – London Instant)

7 – Siamo solo noi (live – Nonstop)

8 – Ogni volta (live – Modena Park)

9 – La noia (live – Tutto in una notte)

10 – Canzone (live – Kom 011)

11 – Vita spericolata (live – Fronte del palco)

12 – Bollicine (live – Rewind)

13 – Va bene, va bene così (live – San Siro 10.7.90)

14 – Ti taglio la gola (live – Roma Circo Massimo)

15 – C’è chi dice no (live – Roma Circo Massimo)

16 – Blasco Rossi (live – Rewind)

17 – Ridere di te (live – Fronte del palco)

1 – Liberi… Liberi

2 – Vivere

3 – Gli spari sopra

4 – Senza parole

5 – Un gran bel film

6 – Sally (da L’altra metà del cielo)

7 – Gli angeli

8 – Quanti anni hai

9 – Siamo soli

10 – Un senso (da L’altra metà del cielo)

11 – Il mondo che vorrei

12 – Eh… già

13 – L’uomo più semplice

14 – Se ti potessi dire

15 – Una canzone d’amore buttata via