Baltimora, Marecittà: il primo EP del cantautore che ha vinto l’edizione 2021 di X Factor.

Per ingranare la prima ci ha messo qualche mese, Baltimora, superato e non di poco anche dal ‘rivale’ gIANMARIA. Alla fine, anche il cantautore marchigiano però ce l’ha fatta. L’11 marzo l’artista vincitore di X Factor 2021 ha finalmente dato il via alla sua carriera da ‘grande’, pubblicando un EP d’esordio intitolato Marecittà, uscito per la Columbia Records e per Sony Music Italy. Disponibile in streaming e in digital, contiene sette canzoni interamente prodotte dallo stesso artista. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa opera prima molto originale.

Baltimora lancia Marecittà

Il mondo interiore, complesso e affascinante, di Baltimora, confluisce in un primo EP di altissimo livello. D’altronde, già durante il suo percorso nel talent di Sky Edoardo Spinsante aveva dimostrato di essere un artista di valore, producer dallo stile ben definito, ma anche musicista, autore dalla scrittura molto profonda e cantante dalla voce versatile e potente.

Baltimora (ph. Michele Formica)

Con premesse di questo tipo, l’attesa per il suo primo lavoro non poteva che essere spasmodica. E alla fine è stata ben ripagata da un album formato da canzoni scritte anni fa, nel periodo della sua formazione, quando il suo sguardo si perdeva tra il cielo blu e il mar Adriatico, in attesa di poter sprigionare tutto il suo potenziale.

La tracklist di Marecittà

Del suo primo disco ha parlato lo stesso Baltimora, rivelando quanto ci sia di lui in questo lavoro: “C’è una linea di malinconia che attraversa tutte le canzoni e c’è tutta l’innocenza di una produzione che non ha pensieri, non ha regole, sincera“.

Il cantautore ha voluto raccogliere i pezzi di un puzzle del suo passato, mettendole insieme dopo aver rivisto interamente la produzione, aiutato da Simone Privitera. Quel che è venuto fuori è un lavoro che ha una sua continuità, una linea che lega ogni melodia, ma che non perde l’originalità di ogni singolo pezzo.

Questa la tracklist, che comprende anche i brani inediti già presentati a X Factor:

1 – Luci spente

2 – Colore

3 – Baltimora

4 – Marecittà

5 – McDonald’s

6 – Altro

7 – Fumo

Baltimora tra la Disney e il tour

Intanto il cantautore si è tuffato con tutto il proprio entusiasmo anche in un’avventura cinematografica, prestando la voce al personaggio di Tae Young nel film Disney Pixar Red, arrivato l’11 marzo in streaming su Disney Plus. Un cameo molto importante che proietta Edoardo verso un nuovo mondo, molto affascinante.

Il tutto in attesa di partire con il suo primo tour, al momento formato da tre appuntamenti: il 10 maggio farà tappa al Largo Venue di Roma, il 13 al Mamamia di Senigallia, in provincia di Ancona, e il 15 maggio al Santeria Toscana di Milano. Biglietti disponibili sul circuito TicketOne.