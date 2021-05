Jordi è il nuovo album dei Maroon 5 che la band ha dedicato al loro ex manager, Jordan Feldstein, morto nel 2017 per un’embolia polmonare.

I Maroon 5 hanno annunciato l’arrivo del nuovo album, intitolato Jordi. La band ha anche rivelato la tracklist del suo settimo album in studio. Il nuovo disco, che comprende 12 tracce e segue Red Pill Blues del 2017, include il singolo Beautiful Mistakes cob Megan Thee Stallion, oltre a collaborazioni con H.E.R., blackbear, Stevie Nicks e la star dello Zimbabwe, Bantu. Il compianto Nipsey Hussle appare al fianco di YG nel remix di Memories, mentre Juice WRLD si unisce al gruppo guidato da Adam Levine in Can’t Leave You Alone. L’edizione deluxe include due tracce bonus, Button con Anuel AA e Tainy e Lifestyle assistito da Jason Derulo.

Adam Levine dei Maroon 5

Maroon 5, in arrivo il nuovo album Jordi

Il titolo del nuovo album dei Maroon 5 – Jordi – è un tributo al manager di lunga data del gruppo, Jordan Feldstein, morto nel 2017 a causa di un’embolia polmonare. “Questo album prende il nome dal nostro manager. Abbiamo costruito questa cosa insieme“, ha detto Adam Levine. “Mancherà sempre un pezzo di me. La perdita è tragica in modi che sto ancora imparando ad affrontare. Tutto quello che posso fare è tenerlo con me e onorarlo nel modo migliore che conosco. Mi manca ogni singolo giorno“. Di seguito, il post del frontman su Instagram:

Nel corso dell’ultimo decennio, i Maroon 5 hanno collaborato con i Coldplay e con superstar del rap: Wiz Khalifa per Payphone, Kendrick Lamar per Don’t Wanna Know, con Future in Cold, ma anche con Cardi B per Girls Like You. Anche in Jordi, vediamo una nuova collaborazione con Megan Thee Stallion per il singolo Beautiful Mistakes. L’album include anche due star hip-hop: la star folk di LA, Nipsey Hussle e il pioniere del rap di Chicago SoundCloud Juice WRLD. Juice è in una canzone intitolata Can’t Leave You Alone, mentre Nipsey e il suo partner “FDT” YG compaiono in un remix del successo dei Maroon 5, Memories.

La tracklist dell’album

La tracklist principale di Jordi comprende anche blackbear, Bantu, H.E.R. e nientemeno che la leggenda del rock Stevie Nicks. Anuel AA, Tainy e Jason Derulo sono presenti in un paio di bonus track nell’edizione fisica dell’album. Di seguito, vi illustriamo la tracklist del nuovo disco dei Maroon 5: