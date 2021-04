Neffa, AmarAmmore: il nuovo album del cantautore campano, dopo il succeso del singolo Aggio perzo ‘o suonno con Coez.

Sei anni dopo, riecco Neffa. Il cantautore campano ha finalmente rilasciato un nuovo album, ed è un lavoro molto speciale. Si tratta di un vero omaggio alla sua terra d’origine. Intitolato AmarAmmore, è il suo primo progetto realizzato interamente in napoletano, come testimoniato già dal primo singolo estratto, Aggio perzo ‘o suonno, in collaborazione con un conterraneo (d’origine), ovvero Coez. Ecco tutti i dettagli.

Neffa, AmarAmmore: il nuovo album

Il 2 aprile è uscito il nuovo album dell’ex rapper. Al suo interno sono presenti 12 tracce con ben tre featuring importanti. Oltre a quello con Coez, sono infatti disponibili anche quello con Livio Cori e quello con Rocco Hunt.

Neffa

Sulla copertina del disco troviamo un quadro che apparteneva a suo padre e che era presente nella stanza in cui l’album è stato registrato: “Il quadro che vedete sopra la mia testa e sulla copertina dell’album è di mio padre. Una sera, quando stavo lì con queste canzoni che mi venivano da sole, ho guardato il quadro e mi sono detto che non avrebbe potutto esserci un’altra copertina“.

Nel presentare il disco, l’artista ha raccontato ai fan: “Difficilmente uso la parola emozione, perché l’emozione mi funziona meglio senza le parole, ma sono davvero emozionato all’idea che possiate sentire queste canzoni. Sentire mi piace più di ascoltare, quindi, buon… sentimento“. Di seguito il post:

Neffa: la tracklist di AmarAmmore

Scopriamo insieme la tracklist integrale del nuovo album del cantautore campano classe 1967, il nono della sua carriera:

1 – Fujevo

2 – Aggio perzo ‘o suonno (feat. Coez)

3 – Picceré

4 – Affianc’ a te

5 – Nun è cagnato niente (feat. Livio Cori)

6 – T’aggia veré

7 – Si me salve tu

8 – AmarAmmmore (feat. Rocco Hunt)

9 – Catene

10 – Saccio ca putesse

11 – Speranza

12 – N’abbraccio