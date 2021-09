Dj Gengis, Beat Coin: la tracklist del nuovo album con il meglio della scena rap italiana per tante collaborazioni di prestigio.

Tanti grandi nomi della musica hip hop italiana non si vedevano insieme, nello stesso album, probabilmente dai tempi del Machete Mixtape 4. Nel suo nuovo progetto, Beat Coin, Dj Gengis ha voluto chiamare a sé una serie di grandi esponenti del nostro rap per un album che si sviluppa sul tema della criptovaluta. Spiega il produttore: “L’obiettivo che ho tenuto fisso durante la produzione del disco è quello di unire passato e presente in maniera omogenea. (…) Proprio come una criptomoneta, il prodotto finale è qualcosa di nuovo, necessario e in continua evoluzione“.

Consolle per dj

Dj Gengis, Beat Coin: tutti i rapper che hano partecipato

Il noto produttore ha scelto di raccontare questo suo nuovo progetto musicale attraverso la collaborazione di tantissimi amici del mondo della musica mainstream italiana: da Gemitaiz a Coez, da Neffa a Carl Brave, da Franco126 a Clementino, e tanti altri ancora. Di seguito la tracklist completa:

1 – Una volta sola (feat. Gemitaiz)

2 – Sembra un film (feat. Coez e Danno)

3 – Mille colori (feat. Random e Tormento)

4 – Un’altra brasca (feat. Gemello e Carl Brave)

5 – Wild Boys Pt. 2 (feat. Gast e Noyz Narcos)

6 – Stress (feat. Clementino)

7 – Piove (feat. Nashley)

8 – Ready 4 War (feat. Mostro e Dani Faiv)

9 – Non lo so (feat. Ensi, Nerone e Danno)

10 – Mi sa di no (feat. Soul Sinner)

11 – Come e quando (feat. Neffa e Franco126)

Chi è Dj Gengis

Loris Malaguti, questo il vero nome di Dj Gengis, è uno dei dj più apprezzati in Italia, assuloto protagonista del turntablism del nostro paese, oltre che collaboratore storico di Noyz Narcos, con cui ha condiviso tantissimi live. Originario di Roma, già da ragazzo ha frequentato la scena rap capitolina, interessandosi subito al giradischi piuttosto che al microfono. Dopo una collaborazione con il Truceklan è diventato uno dei dj di fiducia proprio di Narcos, che non a caso compare anche in questo suo nuovo progetto discografico personale.