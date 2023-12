La torta di Valentina Ferragni “31 ma ancora rimorchio i 2000”: Selvaggia Lucarelli dice la sua

Valentina Ferragni qualche giorno fa ha soffiato 31 candeline e alla festa di compleanno si è presentata con una torta che è diventata virale per la sua scritta: “31 ma ancora rimorchio i 2000“. L’allusione ovviamente è a Matteo Napoletano, il modello di 22 anni con cui sta da questa estate.

Napoletano non è esattamente un 2000 (dato che è del 2001), ma poco cambia. A molti utenti quella scritta non è affatto piaciuta. Sotto il post incriminato sulla sua pagina Instagram fra i commenti più apprezzati si legge: “Come se fosse un’impresa rimorchiare un adolescente che lo infilerebbe anche nella marmitta di una Ford Focus“. E ancora: “Per quanto altro tempo dovrà ribadire che rimorchia i 2000?“; “Valentina i 2000 hanno quasi 24, non 13.. sta battuta faceva ridere fino al 2015 😂“.

Il commento più pungente le è però arrivato per via traverse da Selvaggia Lucarelli che – tramite Instagram – ha pubblicato una storia senza citarla esplicitamente.

“Non scrivo neppure il nome per non infierire su parenti noti di persone note, ma avevo già fatto notare questo brutto vizio tempo fa. Il vizio è continuare a spacciare per evento eccezionale il fatto che una donna stia con un uomo più giovane. Con l’ aggravante, questa volta, di categorizzare pure l’elemento maschile per anno di nascita (“i 2000″), roba da maschi quindicenni o da s3sso droga e pastorizia. E basta su”.

E dopo il Pandoro di Chiara, ecco la polemica sulla torta di Valentina.

Io consiglierei alle Ferragni di stare lontane dai dolci, non si sa mai.