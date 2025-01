La torre panoramica sulle colline del Piemonte: il borgo del Barbera è il luogo ideale per brindare all’Italia.

Tra i vigneti infiniti, si trova Castagnole delle Lanze, un borgo piemontese che rappresenta un incontro tra Langhe e Monferrato. Qui, la Torre Panoramica e i vigneti definiscono una profonda identità. Il Barbera, un celebre vino locale, attira molti appassionati, rendendo questo luogo un simbolo di convivialità e cultura vinicola.

Il paesaggio di Castagnole delle Lanze colpisce per la sua bellezza; i vigneti si estendono sulle colline, variando nei colori durante l’anno. La Torre del Parco della Rimembranza, costruita nel XIX secolo dal conte Paolo Ballada di Saint Robert, offre una vista mozzafiato su colline e Alpi, rendendo chiaro il richiamo del luogo per gli amanti del vino. Il centro storico presenta pavimentazione in ciottoli e monumenti significativi, come la Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Vincoli, esempio di barocco ligure-piemontese, e la Chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi, sede di eventi culturali.

Castagnole delle Lanze ha una storia complessa, influenzata da nobili famiglie e tradizioni agricole. Situato su una diramazione della Via Emilia, il borgo ha sempre rivestito un ruolo importante nelle rotte commerciali, con un passato che lo ha visto sotto diverse dominazioni, tra cui quella del Comune di Asti e di Emanuele Filiberto di Savoia nel 1753. Nel tardo Ottocento, Castagnole inizia a emergere nel settore vitivinicolo, con la nascita di aziende specializzate in vermouth e spumanti.

La celebrazione delle tradizioni locali avviene attraverso eventi come la Festa della Barbera e la Fiera della Nocciola. L’arte è pervasiva nel borgo, che si presenta come un museo a cielo aperto. L’iniziativa “Adotta un filare nelle Lanze”, avviata nel 2010, permette agli appassionati di vino di partecipare attivamente alla tradizione vitivinicola, adottando una parte di vigneto e vivendo il rito della vendemmia.

Castagnole delle Lanze offre un’esperienza unica in un contesto naturale strepitoso. In giorni sereni, dalla Torre Panoramica si possono ammirare le Alpi, brindando con un bicchiere di Barbera, simbolo del lavoro e della passione dei viticoltori locali, in un luogo che incarna l’essenza dell’ospitalità e della cultura italiana.