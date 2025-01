La torre medievale e la villa collinare

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, vive in Toscana insieme alla moglie Francesca Vaccaro e al figlio Matteo. La famiglia risiede in una villa immersa nel verde, ma possiede anche un prestigioso attico a Firenze nella Torre de’ Ramaglianti. Conti ha già condotto il Festival di Sanremo in passato, essendo al timone nelle edizioni del 2015, 2016 e 2017, tutte caratterizzate da un grande successo. La prossima edizione del festival, che avrà inizio l’11 febbraio, vedrà Conti co-condurre con Gerry Scotti e Antonella Clerici.

Conti è molto riservato riguardo alla sua vita privata; è sposato con Francesca dal 2012, e i due hanno un figlio nato due anni dopo il matrimonio. L’attico a Firenze, acquistato come investimento nel 2010 per 904mila euro, è situato in una storica costruzione medievale vicino a Palazzo Vecchio. Oltre a questa proprietà, Conti possiede anche altre residenze: un appartamento a Roma per motivi lavorativi, una casa a Castiglioncello con vista mare e un’altra a Cercina, sulle colline di Sesto Fiorentino.

Le sue dimore in campagna presentano arredi moderni con pavimenti in parquet scuro, pareti chiare e dettagli tipici delle costruzioni rurali. L’attico, che poggia su una torre famosa e ha una storia ricca, è caratterizzato da esterni in pietra e finestre rettangolari. Carlo Conti, con il suo forte attaccamento per Firenze, si rivela un vero campanilista e immerso nella bellezza della sua città natale.