La top11 al Fantacalcio di chi ha incrementato di più il proprio valore

Giovanni Fabbian – Quotazione iniziale 5 – Quotazione finale 19 – Differenza + 14 – Il gioiellino di scuola Inter ha trovato l’ambiente ideale all’ombra delle due torri. Gli schemi tattici voluti da Thiago Motta ne hanno esaltato le capacità offensive ed il tempismo negli inserimenti. Cinque reti in ventidue presenze per lui e una serie di prestazioni che hanno calamitato l’interesse degli addetti ai lavori e dei FantAllenatori. Vista la giovane età i margini di crescita sono ancora importanti, ma fossimo in voi inizieremmo a segnare il suo nome in agenda già da subito.

Hakan Calhanoglu – Quotazione iniziale 16 – Quotazione finale 30 – Differenza +14 – In termini numerici l’interista ha realizzato la stessa plusvalenza di Fabbian, ma per quanto riguarda il Fantacalcio l’impatto dell’ex Milan è stata decisamente più devastante. Tredici le reti complessive spalmate su trentadue presenze, con anche tre assist a rimpinguarne la già abbastanza elevata mole di bonus. Nonostante venisse schierato da Inzaghi come regista per il Fantacalcio il turco è stato un vero e proprio attaccante aggiunto, per la gioia di tutti i FantAllenatori che hanno investito un bel gruzzolo su di lui ad inizio stagione.

Albert Gudmundsson – Quotazione iniziale 14 – Quotazione finale 30 – Differenza +16 – Se il Genoa si è salvato in carrozza gran parte del merito è del centrocampista offensivo islandese. Fulcro del gioco di Gilardino e del Fantacalcio, ha messo assieme la bellezza di quattordici reti in trentacinque presenze, piazzandosi addirittura quinto nella classifica cannonieri stagionali. Ora per lui si sprecano le voci di mercato (e anche qualche notizia spiacevole), ma siamo certi che sarà protagonista anche nelle prossime aste estive.

Charles De Ketelaere – Quotazione iniziale 7 – Quotazione finale 26 – Differenza +19 – Dopo un primo anno in Italia a dir poco da dimenticare il talentuoso centrocampista offensivo belga si è rifatto con gli interessi. Oltre alla soddisfazione di aver alzato la prima Europa League dell’Atalanta, l’ex Milan in campionato ha fatto faville andando in doppia cifra in termini di gol e aggiungendoci ben sette assist. Il meccanismo oliato di Gasperini ne ha esaltato il talento ed ora il classe 2001 vorrà certamente confermare di non essere un brocco come in molti lo avevano appellato dopo l’annata storta in rossonero.

Attaccanti: