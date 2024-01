la toccante reazione del cane

L’intervento di due agenti si rivela indispensabile per la sopravvivenza di un cane legato da giorni alla catena in uno spazio angusto: la reazione del cucciolo appena salvato.

Una coppia di agenti è intervenuta, in collaborazione con i volontari della Protezione Animali, per aiutare un cucciolo di Pit bull abbandonato a se stesso all’interno di uno spazio angusto e limitante. Alcuni abitanti della zona avrebbero inoltrato la segnalazione dell’animale sofferente alle autorità competenti, le quali si sono dapprima recate in prossimità dell’abitazione indicata dai vicini per un sopralluogo e infine, rendendosi conto della gravità della situazione, decidendo di intervenire sul momento.

La toccante reazione del cucciolo salvato: il cane legato tutti i giorni alla catena

Il Pit bull dal manto bianco ha una graziosa macchia di colore marrone scuro sull’occhio destro. Il fido lamentava da diversi giorni uno stato di crudele abbandono. Secondo la ricostruzione degli agenti e le immagini condivise sui social il Pit bull si trovava in un ristretto spazio antistante all’abitazione di colui che avrebbe dovuto prendersi cura di lui fino a quel momento. Quando gli agenti hanno assistito, da vicino, oltre le sbarre dell’angusto cortile, alla disperazione del pelosetto hanno immediatamente deciso distruggere le catene che impedivano il loro ingresso e di fare irruzione nella proprietà privata.

L’operazione di soccorso per aiutare il cucciolo di Pit bull è stata immortalata dalle telecamere che hanno accompagnato l’irruzione nel cortile. E ora sono disponibili in un filmato condiviso su TikTok dall’utente @delegado.matheuslaiola.

Non appena le catene che privavano il cucciolo della sua libertà sono state distrutte dalla coppia di agenti il Pit bull ha iniziato a mostrare loro la sua gratitudine, facendo le feste, rifugiandosi nell’abbraccio di uno dei due uomini e riempiendo il viso di quest’ultimo di baci. Una reazione definita come estremamente commovente dagli utenti sulla piattaforma.

La rottura della catena del cucciolo di Pit bull

Ora il cucciolo, che scodinzolando per la felicità ha dato prova ai presenti nel cortile della dolcezza di un Pit bull, è pronto a iniziare la sua “nuova vita“, scrivono gli utenti rispondendo alla condivisione su TikTok e congratulandosi con gli agenti di polizia per il lavoro svolto.

La lunga reclusione causata da una doppia catena non ha influenzato il temperamento del Pit bull che, ancora un cucciolo, avrebbe dimostrato tutto il contrario rispetto a quanto sostengono gli esperti sull’aggressività di questa razza. Anche i giudizi degli utenti non si sono fatti attendere esprimendo la propria opinione sulla condizione del pelosetto.

@delegado.matheuslaiola VEJA O DESESPERO DESTA RESGATADA QUANDO ME VIU. Vida nova para ela 🙏🏻🐶🙌🏻🚓 #fy #fyp #tiktok #tiktokbrasil #parana ♬ som original – Delegado Matheus Laiola

“Coloro che pensano che non fosse un motivo per salvare il cane sono le stesse persone che pensano che sia normale avere animali legati in cortile“, scrive un primo spettatore. Seguito da un ultimo che si aggiunge al suo sostegno al fido: “le persone serie che pensano sia normale lasciare un cane in un piccolo posto legato a una catena” si sbagliano: “lasciarlo nella catena è maltrattamento“.